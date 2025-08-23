Посол России высказался о протестах в Сербии

https://ria.ru/20250823/serbiya-2037113858.html

БЕЛГРАД, 23 авг — РИА Новости. Обращение сербских оппозиционеров и протестующих к Брюсселю и в целом к Западу с просьбой выступить посредниками по урегулированию кризиса — это один из признаков того, что Евросоюз изначально был причастен к этому кризису, заявил РИА Новости посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко. "Что характерно и подтверждает еще раз (тезис. — Прим. ред.) насчет внешней поддержки, спонсорства извне. Пошли уже ожидаемые (шаги. — Прим. ред.). Я несколько дней, неделю ждал, когда будет обращение (протестующих и оппозиции. — Прим. ред.) к внешним факторам — вмешаться. Западным, конечно, внешним факторам: вмешаться, посредничать и "добиться восстановления демократии". Вот сейчас это уже проявилось", — заявил РИА Новости Боцан-Харченко. Апелляции к Западу идут одновременно с активной медийной кампанией в западных СМИ, направленной против президента Александра Вучича, против Сербии как страны, которая не хочет встраиваться в евродисциплину, евростандарты и евроценности, отметил посол. "Имеется в виду, прежде всего, отказ (Белграда. — Прим. ред.) от антироссийской линии", — отметил посол. Протестующие студенты и сторонники оппозиции многократно обращались за поддержкой к ЕС и Западу. В апреле 2025 года студенты устроили велопробег до Страсбурга, где встречались с членами Европейского парламента. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в конце апреля посетила Белград, где провела встречи с представителями властей и оппозиции и заявила, что требования студентов "во многом совпадают с требованиями" Брюсселя к официальному Белграду. В мае 2025 года студенты провели пеший марафон до Брюсселя, где не были приняты высокими функционерами ЕС, но снова оставили свои требования. Депутаты сербской оппозиции в Скупщине (парламенте) во главе с Мариникой Тепич из Партии свободы и справедливости заявили председателю Европейского совета Антониу Коште, что его приезд в Белград после участия президента Сербии Александра Вучича в праздновании Дня Победы 9 мая в Москве может быть истолкован как поддержка Брюсселя нынешних сербских властей, несмотря на невыполнение ими требований Брюсселя.

