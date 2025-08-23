Рейтинг@Mail.ru
Посол России высказался о протестах в Сербии - РИА Новости, 23.08.2025
07:14 23.08.2025 (обновлено: 16:19 23.08.2025)
Посол России высказался о протестах в Сербии
Посол России высказался о протестах в Сербии
БЕЛГРАД, 23 авг — РИА Новости. Обращение сербских оппозиционеров и протестующих к Брюсселю и в целом к Западу с просьбой выступить посредниками по урегулированию кризиса — это один из признаков того, что Евросоюз изначально был причастен к этому кризису, заявил РИА Новости посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко. "Что характерно и подтверждает еще раз (тезис. — Прим. ред.) насчет внешней поддержки, спонсорства извне. Пошли уже ожидаемые (шаги. — Прим. ред.). Я несколько дней, неделю ждал, когда будет обращение (протестующих и оппозиции. — Прим. ред.) к внешним факторам — вмешаться. Западным, конечно, внешним факторам: вмешаться, посредничать и "добиться восстановления демократии". Вот сейчас это уже проявилось", — заявил РИА Новости Боцан-Харченко. Апелляции к Западу идут одновременно с активной медийной кампанией в западных СМИ, направленной против президента Александра Вучича, против Сербии как страны, которая не хочет встраиваться в евродисциплину, евростандарты и евроценности, отметил посол. "Имеется в виду, прежде всего, отказ (Белграда. — Прим. ред.) от антироссийской линии", — отметил посол. Протестующие студенты и сторонники оппозиции многократно обращались за поддержкой к ЕС и Западу. В апреле 2025 года студенты устроили велопробег до Страсбурга, где встречались с членами Европейского парламента. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в конце апреля посетила Белград, где провела встречи с представителями властей и оппозиции и заявила, что требования студентов "во многом совпадают с требованиями" Брюсселя к официальному Белграду. В мае 2025 года студенты провели пеший марафон до Брюсселя, где не были приняты высокими функционерами ЕС, но снова оставили свои требования. Депутаты сербской оппозиции в Скупщине (парламенте) во главе с Мариникой Тепич из Партии свободы и справедливости заявили председателю Европейского совета Антониу Коште, что его приезд в Белград после участия президента Сербии Александра Вучича в праздновании Дня Победы 9 мая в Москве может быть истолкован как поддержка Брюсселя нынешних сербских властей, несмотря на невыполнение ими требований Брюсселя.
в мире, брюссель, белград (город), сербия, александр боцан-харченко, александр вучич, антониу кошта, евросоюз, партия свободы и справедливости, европейский совет
В мире, Брюссель, Белград (город), Сербия, Александр Боцан-Харченко, Александр Вучич, Антониу Кошта, Евросоюз, Партия свободы и справедливости, Европейский совет
© AP Photo / Darko VojinovicПолиция во время акции протеста перед офисом Сербской прогрессивной партии в Белграде
© AP Photo / Darko Vojinovic
Полиция во время акции протеста перед офисом Сербской прогрессивной партии в Белграде. Архивное фото
БЕЛГРАД, 23 авг — РИА Новости. Обращение сербских оппозиционеров и протестующих к Брюсселю и в целом к Западу с просьбой выступить посредниками по урегулированию кризиса — это один из признаков того, что Евросоюз изначально был причастен к этому кризису, заявил РИА Новости посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.
"Что характерно и подтверждает еще раз (тезис. — Прим. ред.) насчет внешней поддержки, спонсорства извне. Пошли уже ожидаемые (шаги. — Прим. ред.). Я несколько дней, неделю ждал, когда будет обращение (протестующих и оппозиции. — Прим. ред.) к внешним факторам — вмешаться. Западным, конечно, внешним факторам: вмешаться, посредничать и "добиться восстановления демократии". Вот сейчас это уже проявилось", — заявил РИА Новости Боцан-Харченко.
Апелляции к Западу идут одновременно с активной медийной кампанией в западных СМИ, направленной против президента Александра Вучича, против Сербии как страны, которая не хочет встраиваться в евродисциплину, евростандарты и евроценности, отметил посол.
"Имеется в виду, прежде всего, отказ (Белграда. — Прим. ред.) от антироссийской линии", — отметил посол.
Протестующие студенты и сторонники оппозиции многократно обращались за поддержкой к ЕС и Западу. В апреле 2025 года студенты устроили велопробег до Страсбурга, где встречались с членами Европейского парламента. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в конце апреля посетила Белград, где провела встречи с представителями властей и оппозиции и заявила, что требования студентов "во многом совпадают с требованиями" Брюсселя к официальному Белграду. В мае 2025 года студенты провели пеший марафон до Брюсселя, где не были приняты высокими функционерами ЕС, но снова оставили свои требования. Депутаты сербской оппозиции в Скупщине (парламенте) во главе с Мариникой Тепич из Партии свободы и справедливости заявили председателю Европейского совета Антониу Коште, что его приезд в Белград после участия президента Сербии Александра Вучича в праздновании Дня Победы 9 мая в Москве может быть истолкован как поддержка Брюсселя нынешних сербских властей, несмотря на невыполнение ими требований Брюсселя.
В миреБрюссельБелград (город)СербияАлександр Боцан-ХарченкоАлександр ВучичАнтониу КоштаЕвросоюзПартия свободы и справедливостиЕвропейский совет
 
 
