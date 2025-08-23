https://ria.ru/20250823/serbiya-2037113858.html
Посол России высказался о протестах в Сербии
Посол России высказался о протестах в Сербии - РИА Новости, 23.08.2025
Посол России высказался о протестах в Сербии
Обращение сербских оппозиционеров и протестующих к Брюсселю и в целом к Западу с просьбой выступить посредниками по урегулированию кризиса — это один из... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T07:14:00+03:00
2025-08-23T07:14:00+03:00
2025-08-23T16:19:00+03:00
в мире
брюссель
белград (город)
сербия
александр боцан-харченко
александр вучич
антониу кошта
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035872378_0:315:3072:2042_1920x0_80_0_0_a0fe2525557d45e6760c69f9f8f9e6cc.jpg
БЕЛГРАД, 23 авг — РИА Новости. Обращение сербских оппозиционеров и протестующих к Брюсселю и в целом к Западу с просьбой выступить посредниками по урегулированию кризиса — это один из признаков того, что Евросоюз изначально был причастен к этому кризису, заявил РИА Новости посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко. "Что характерно и подтверждает еще раз (тезис. — Прим. ред.) насчет внешней поддержки, спонсорства извне. Пошли уже ожидаемые (шаги. — Прим. ред.). Я несколько дней, неделю ждал, когда будет обращение (протестующих и оппозиции. — Прим. ред.) к внешним факторам — вмешаться. Западным, конечно, внешним факторам: вмешаться, посредничать и "добиться восстановления демократии". Вот сейчас это уже проявилось", — заявил РИА Новости Боцан-Харченко. Апелляции к Западу идут одновременно с активной медийной кампанией в западных СМИ, направленной против президента Александра Вучича, против Сербии как страны, которая не хочет встраиваться в евродисциплину, евростандарты и евроценности, отметил посол. "Имеется в виду, прежде всего, отказ (Белграда. — Прим. ред.) от антироссийской линии", — отметил посол. Протестующие студенты и сторонники оппозиции многократно обращались за поддержкой к ЕС и Западу. В апреле 2025 года студенты устроили велопробег до Страсбурга, где встречались с членами Европейского парламента. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в конце апреля посетила Белград, где провела встречи с представителями властей и оппозиции и заявила, что требования студентов "во многом совпадают с требованиями" Брюсселя к официальному Белграду. В мае 2025 года студенты провели пеший марафон до Брюсселя, где не были приняты высокими функционерами ЕС, но снова оставили свои требования. Депутаты сербской оппозиции в Скупщине (парламенте) во главе с Мариникой Тепич из Партии свободы и справедливости заявили председателю Европейского совета Антониу Коште, что его приезд в Белград после участия президента Сербии Александра Вучича в праздновании Дня Победы 9 мая в Москве может быть истолкован как поддержка Брюсселя нынешних сербских властей, несмотря на невыполнение ими требований Брюсселя.
https://ria.ru/20250822/vuchich-2036989021.html
https://ria.ru/20250823/posol-2037105893.html
брюссель
белград (город)
сербия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035872378_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_f0601fc3b5b3532b851937f7b7475068.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брюссель, белград (город), сербия, александр боцан-харченко, александр вучич, антониу кошта, евросоюз, партия свободы и справедливости, европейский совет
В мире, Брюссель, Белград (город), Сербия, Александр Боцан-Харченко, Александр Вучич, Антониу Кошта, Евросоюз, Партия свободы и справедливости, Европейский совет
Посол России высказался о протестах в Сербии
Посол Боцан-Харченко: Запад изначально был причастен к кризису в Сербии
БЕЛГРАД, 23 авг — РИА Новости. Обращение сербских оппозиционеров и протестующих к Брюсселю и в целом к Западу с просьбой выступить посредниками по урегулированию кризиса — это один из признаков того, что Евросоюз изначально был причастен к этому кризису, заявил РИА Новости посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.
"Что характерно и подтверждает еще раз (тезис. — Прим. ред.) насчет внешней поддержки, спонсорства извне. Пошли уже ожидаемые (шаги. — Прим. ред.). Я несколько дней, неделю ждал, когда будет обращение (протестующих и оппозиции. — Прим. ред.) к внешним факторам — вмешаться. Западным, конечно, внешним факторам: вмешаться, посредничать и "добиться восстановления демократии". Вот сейчас это уже проявилось", — заявил РИА Новости Боцан-Харченко.
Апелляции к Западу идут одновременно с активной медийной кампанией в западных СМИ, направленной против президента Александра Вучича, против Сербии как страны, которая не хочет встраиваться в евродисциплину, евростандарты и евроценности, отметил посол.
"Имеется в виду, прежде всего, отказ (Белграда. — Прим. ред.) от антироссийской линии", — отметил посол.
Протестующие студенты и сторонники оппозиции многократно обращались за поддержкой к ЕС и Западу. В апреле 2025 года студенты устроили велопробег до Страсбурга, где встречались с членами Европейского парламента. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в конце апреля посетила Белград, где провела встречи с представителями властей и оппозиции и заявила, что требования студентов "во многом совпадают с требованиями" Брюсселя к официальному Белграду. В мае 2025 года студенты провели пеший марафон до Брюсселя, где не были приняты высокими функционерами ЕС, но снова оставили свои требования. Депутаты сербской оппозиции в Скупщине (парламенте) во главе с Мариникой Тепич из Партии свободы и справедливости заявили председателю Европейского совета Антониу Коште, что его приезд в Белград после участия президента Сербии Александра Вучича в праздновании Дня Победы 9 мая в Москве может быть истолкован как поддержка Брюсселя нынешних сербских властей, несмотря на невыполнение ими требований Брюсселя.