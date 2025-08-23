Рейтинг@Mail.ru
Раскрыт сигнал, который получили владельцы сбережений в рублях
02:15 23.08.2025
Раскрыт сигнал, который получили владельцы сбережений в рублях
На фоне начавшегося ослабления рубля и сокращения доходности по вкладам владельцам сбережений в рублях имеет смысл присмотреться к альтернативным способам... РИА Новости, 23.08.2025
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. На фоне начавшегося ослабления рубля и сокращения доходности по вкладам владельцам сбережений в рублях имеет смысл присмотреться к альтернативным способам надежного вложения средств, рассказала агентству "Прайм" аналитик Банки.ру Гаянэ Замалеева.Хотя о девальвации сейчас нет речи, плавное ослабление рубля все-таки происходит. Кроме того, Банк России продолжит снижать ключевую ставку, а это означает сокращение доходности по депозитам."До конца года средняя доходность вкладов, по нашим оценкам, может опуститься в диапазон 9,5-10,5 процента годовых. Это все еще выше официальной инфляции, поэтому хранить часть средств на депозитах имеет смысл. Немаловажно обращать внимание на промопродукты и акционные предложения от финансовых маркетплейсов - они часто добавляют от себя бонусы к ставке банка", — советует Замалеева.Для защиты от возможных колебаний курса рубля и сохранения ставшей привычной высокой доходности имеет смысл диверсифицировать накопления, разместив часть средств в ОФЗ и надежных корпоративных облигациях, добавила она.
гаянэ замалеева, банки.ру, ситуация с курсами валют и ценами на нефть, вклады, рубль, общество
Гаянэ Замалеева, Банки.ру, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Вклады, Рубль, Общество
Рубли
Рубли. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. На фоне начавшегося ослабления рубля и сокращения доходности по вкладам владельцам сбережений в рублях имеет смысл присмотреться к альтернативным способам надежного вложения средств, рассказала агентству “Прайм” аналитик Банки.ру Гаянэ Замалеева.
Хотя о девальвации сейчас нет речи, плавное ослабление рубля все-таки происходит. Кроме того, Банк России продолжит снижать ключевую ставку, а это означает сокращение доходности по депозитам.
“До конца года средняя доходность вкладов, по нашим оценкам, может опуститься в диапазон 9,5-10,5 процента годовых. Это все еще выше официальной инфляции, поэтому хранить часть средств на депозитах имеет смысл. Немаловажно обращать внимание на промопродукты и акционные предложения от финансовых маркетплейсов - они часто добавляют от себя бонусы к ставке банка”, — советует Замалеева.
Для защиты от возможных колебаний курса рубля и сохранения ставшей привычной высокой доходности имеет смысл диверсифицировать накопления, разместив часть средств в ОФЗ и надежных корпоративных облигациях, добавила она.
Гаянэ ЗамалееваБанки.руСитуация с курсами валют и ценами на нефтьВкладыРубльОбщество
 
 
