Раскрыт сигнал, который получили владельцы сбережений в рублях
Раскрыт сигнал, который получили владельцы сбережений в рублях - РИА Новости, 23.08.2025
Раскрыт сигнал, который получили владельцы сбережений в рублях
На фоне начавшегося ослабления рубля и сокращения доходности по вкладам владельцам сбережений в рублях имеет смысл присмотреться к альтернативным способам... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T02:15:00+03:00
2025-08-23T02:15:00+03:00
2025-08-23T02:15:00+03:00
гаянэ замалеева
банки.ру
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
вклады
рубль
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945259529_0:259:3076:1989_1920x0_80_0_0_f2f8650e0dc98f95129995abb9988285.jpg
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. На фоне начавшегося ослабления рубля и сокращения доходности по вкладам владельцам сбережений в рублях имеет смысл присмотреться к альтернативным способам надежного вложения средств, рассказала агентству “Прайм” аналитик Банки.ру Гаянэ Замалеева.Хотя о девальвации сейчас нет речи, плавное ослабление рубля все-таки происходит. Кроме того, Банк России продолжит снижать ключевую ставку, а это означает сокращение доходности по депозитам.“До конца года средняя доходность вкладов, по нашим оценкам, может опуститься в диапазон 9,5-10,5 процента годовых. Это все еще выше официальной инфляции, поэтому хранить часть средств на депозитах имеет смысл. Немаловажно обращать внимание на промопродукты и акционные предложения от финансовых маркетплейсов - они часто добавляют от себя бонусы к ставке банка”, — советует Замалеева.Для защиты от возможных колебаний курса рубля и сохранения ставшей привычной высокой доходности имеет смысл диверсифицировать накопления, разместив часть средств в ОФЗ и надежных корпоративных облигациях, добавила она.
Раскрыт сигнал, который получили владельцы сбережений в рублях
