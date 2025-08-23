Рейтинг@Mail.ru
Источник: число сбежавших в Румынию украинцев может достигать 26 тысяч - РИА Новости, 23.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:52 23.08.2025
https://ria.ru/20250823/rumynija-2037213671.html
Источник: число сбежавших в Румынию украинцев может достигать 26 тысяч
Источник: число сбежавших в Румынию украинцев может достигать 26 тысяч - РИА Новости, 23.08.2025
Источник: число сбежавших в Румынию украинцев может достигать 26 тысяч
Количество сбежавших в Румынию с начала СВО украинцев может достигать 26 тысяч, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T20:52:00+03:00
2025-08-23T20:52:00+03:00
в мире
румыния
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/60091/32/600913247_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_4d30fab417a9ac8e86d843c90f62299b.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Количество сбежавших в Румынию с начала СВО украинцев может достигать 26 тысяч, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Если брать статистику с начала СВО, общее число сбежавших в Румынию может достигать 26 тысяч, а это уже полноценный армейский корпус", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что, по данным украинской погранслужбы (ДПСУ), через границу с Румынией с начала 2025 года сбежало с Украины около 5 тысяч человек. "Таким количеством людей можно сформировать полноценную механизированную бригаду ВСУ. При этом поймано при такой попытке более 6 тысяч украинцев", - сказал собеседник.
https://ria.ru/20250820/istrebitel-2036505084.html
румыния
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/60091/32/600913247_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_8a68717cda4ef5d16d01862bff4dec4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, румыния, украина, вооруженные силы украины
В мире, Румыния, Украина, Вооруженные силы Украины
Источник: число сбежавших в Румынию украинцев может достигать 26 тысяч

Число сбежавших в Румынию с начала СВО украинцев может достигать 26 тысяч

© Flickr / miss_unafraidФлаг Румынии
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© Flickr / miss_unafraid
Флаг Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Количество сбежавших в Румынию с начала СВО украинцев может достигать 26 тысяч, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Если брать статистику с начала СВО, общее число сбежавших в Румынию может достигать 26 тысяч, а это уже полноценный армейский корпус", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что, по данным украинской погранслужбы (ДПСУ), через границу с Румынией с начала 2025 года сбежало с Украины около 5 тысяч человек.
"Таким количеством людей можно сформировать полноценную механизированную бригаду ВСУ. При этом поймано при такой попытке более 6 тысяч украинцев", - сказал собеседник.
Истребитель ВВС Румынии - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Румыния подняла истребители у границы с Украиной
20 августа, 14:19
 
В миреРумынияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала