Источник: число сбежавших в Румынию украинцев может достигать 26 тысяч
в мире
румыния
украина
вооруженные силы украины
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Количество сбежавших в Румынию с начала СВО украинцев может достигать 26 тысяч, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Если брать статистику с начала СВО, общее число сбежавших в Румынию может достигать 26 тысяч, а это уже полноценный армейский корпус", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что, по данным украинской погранслужбы (ДПСУ), через границу с Румынией с начала 2025 года сбежало с Украины около 5 тысяч человек. "Таким количеством людей можно сформировать полноценную механизированную бригаду ВСУ. При этом поймано при такой попытке более 6 тысяч украинцев", - сказал собеседник.
