04:58 23.08.2025
Индонезийские блогеры начали продвигать информацию о России
Индонезийские блогеры начали продвигать информацию о России
в мире
россия
индонезия
джакарта
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
в мире, россия, индонезия, джакарта, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
В мире, Россия, Индонезия, Джакарта, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
ДЖАКАРТА, 23 авг - РИА Новости. В Индонезии появился сообщество "русфлюенсеров" - блогеров, которые будет продвигать информацию о России в соцсетях, заявили РИА Новости в Русском доме в Джакарте.
По словам представителей Россотрудничества в Индонезии, планируется, что проект "Rusfluence" ("русфлюенс", влияние России ) объединит до 100 блоггеров и лидеров мнений Индонезии с широкой аудиторией.
"Благодаря этому проекту мы может напрямую помогать молодым лидерам мнений, стремящимся рассказывать о России понятной индонезийской аудитории языком. Мы также сможем помочь им организовывать коллаборации с российскими университетами, компаниями, брендами, а также их коллегами-блогерами из России. Подобный проект давно ждал своего часа - в Индонезии жаждет знать о России и говорить о нашей стране", - сообщили РИА Новости в Русском доме в Джакарте.
В свою очередь, сами "русфлюенсеры" также выразили энтузиазм по поводу перспектив работы в проекте - по их словам, инициатива не имеет аналогов ни в Индонезии, ни за рубежом.
"Россия - это круто, это модно, это всегда в тренде. Мы хотим говорить о ней, и мы устали от того потока негативной информации, который порой наблюдаем в соцсетях в отношении наших русских друзей. Если честно, мы не очень верим этому. Хотим говорить о России - и никто не может нам это запретить", - поделилась с РИА Новости Глория Шалум Тамара, участник проекта "Rusfluence".
Заголовок открываемого материала