Индонезийские блогеры начали продвигать информацию о России

ДЖАКАРТА, 23 авг - РИА Новости. В Индонезии появился сообщество "русфлюенсеров" - блогеров, которые будет продвигать информацию о России в соцсетях, заявили РИА Новости в Русском доме в Джакарте. По словам представителей Россотрудничества в Индонезии, планируется, что проект "Rusfluence" ("русфлюенс", влияние России ) объединит до 100 блоггеров и лидеров мнений Индонезии с широкой аудиторией. "Благодаря этому проекту мы может напрямую помогать молодым лидерам мнений, стремящимся рассказывать о России понятной индонезийской аудитории языком. Мы также сможем помочь им организовывать коллаборации с российскими университетами, компаниями, брендами, а также их коллегами-блогерами из России. Подобный проект давно ждал своего часа - в Индонезии жаждет знать о России и говорить о нашей стране", - сообщили РИА Новости в Русском доме в Джакарте. В свою очередь, сами "русфлюенсеры" также выразили энтузиазм по поводу перспектив работы в проекте - по их словам, инициатива не имеет аналогов ни в Индонезии, ни за рубежом. "Россия - это круто, это модно, это всегда в тренде. Мы хотим говорить о ней, и мы устали от того потока негативной информации, который порой наблюдаем в соцсетях в отношении наших русских друзей. Если честно, мы не очень верим этому. Хотим говорить о России - и никто не может нам это запретить", - поделилась с РИА Новости Глория Шалум Тамара, участник проекта "Rusfluence".

