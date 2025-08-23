https://ria.ru/20250823/rospotrebnadzor-2037168178.html
Роспотребнадзор поддержал проект о праве регионов запрещать продажу вейпов
экономика
россия
нижегородская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор концептуально поддерживает законопроект о праве субъектов вводить запрет на продажу вейпов, документ имеется в распоряжении РИА Новости Президент РФ Владимир Путин в пятницу поддержал идею нижегородского губернатора Глеба Никитина дать регионам полномочия по полному запрету вейпов и в пилотном режиме испытать эту инициативу в Нижегородской области. Как сообщил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, соответствующий законопроект направлен в правительство РФ. "Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рассмотрела проекты федеральных законов "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" и сообщает, что концептуально поддерживает законодательные инициативы, направленные на сохранения здоровья населения", - сказано в документе.
