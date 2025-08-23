https://ria.ru/20250823/razvozhaev-2037175493.html

Развожаев рассказал, когда устранят дефицит бензина в Крыму и Севастополе

Развожаев рассказал, когда устранят дефицит бензина в Крыму и Севастополе - РИА Новости, 23.08.2025

Развожаев рассказал, когда устранят дефицит бензина в Крыму и Севастополе

Дефицит бензина АИ-95 на АЗС Крыма и Севастополя будет устранен в ближайшие дни, перебои с его наличием на АЗС связаны со сложной логистикой поставок, сообщил... РИА Новости, 23.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Дефицит бензина АИ-95 на АЗС Крыма и Севастополя будет устранен в ближайшие дни, перебои с его наличием на АЗС связаны со сложной логистикой поставок, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В Крыму в августе наблюдаются перебои с наличием на АЗС бензина марки АИ-95. Причиной его в министерстве топлива и энергетики республики назвали временные трудности с доставкой светлых нефтепродуктов на полуостров через Керченский пролив. Проблема с дефицитом бензина марки АИ-95 в Крыму будет решена в течение месяца, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Дефицит бензина этой марки наблюдается и в Севастополе. "Что касается ситуации с 95-м бензином в Севастополе, то сейчас действительно есть сложности из-за непростой логистики поставок нефтепродуктов в Севастополь и Крым в целом. С Сергеем Валерьевичем Аксеновым (главой Крыма – ред) держим эту ситуацию на контроле. Сегодня к вечеру 95-й бензин появится на заправках ТЭС, далее - на заправках ATAN" , - написал Развожаев в Telegram-канале. ATAN и ТЭС – две самые крупные компании по торговле нефтепродуктами в розницу, обладающие в Крыму и Севастополе разветвленной сетью АЗС. Глава Крыма Сергей Аксенов также заявлял, что ситуация со топливом и его стоимостью на полуострове может исправиться после вхождения в Крым вертикальной интегрированных нефтяных и нефтеперерабатывающих компаний.

