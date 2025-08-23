https://ria.ru/20250823/pvo-2037114208.html
ПВО за ночь сбила семь украинских беспилотников
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. ПВО за ночь сбила семь дронов ВСУ на юге России, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи с полуночи до 01.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Речь идет о трех регионах:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
