https://ria.ru/20250823/pulkovo-2037213229.html

Более 30 рейсов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в Пулково

Более 30 рейсов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в Пулково - РИА Новости, 23.08.2025

Более 30 рейсов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в Пулково

В аэропорту "Пулково" из-за временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов на запасные аэродромы ушли более 30 рейсов, задержано более 50 рейсов,... РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T20:48:00+03:00

2025-08-23T20:48:00+03:00

2025-08-23T20:59:00+03:00

пулково (аэропорт)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027588839_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_54941e3fd42f05ee6c0ba5ab251fdb22.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг - РИА Новости. В аэропорту "Пулково" из-за временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов на запасные аэродромы ушли более 30 рейсов, задержано более 50 рейсов, сообщила пресс-служба компании-оператора аэропорта "Воздушные ворота Северной столицы"."Аэропорт Пулково функционирует в условиях ограничения воздушного пространства в течение 6 часов. На текущий момент на запасные аэропорты ушли более 30 рейсов, задержано более 50 рейсов", - говорится в сообщении.Отмечается, что ситуация в терминале аэропорта "Пулково" спокойная. Пассажиры обеспечиваются представителями авиакомпаний всеми услугами согласно федеральным авиационным правилам: напитки, питание и размещение в гостиницах при необходимости.Для обеспечения комфорта пассажиров в период ожидания аэропортом организованы дополнительные места для размещения (складные сиденья, коврики, скамьи); бесплатная раздача воды, бесплатное размещение семей с детьми в бизнес-салонах при наличии мест. Агенты по гостеприимству информируют пассажиров о статусе рейсов. Дополнительный персонал выведен в службы наземного и пассажирского обслуживания.

https://ria.ru/20250823/pulkovo-2037196561.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пулково (аэропорт)