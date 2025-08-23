Рейтинг@Mail.ru
Более 30 рейсов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в Пулково
20:48 23.08.2025 (обновлено: 20:59 23.08.2025)
Более 30 рейсов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в Пулково
2025-08-23T20:48:00+03:00
2025-08-23T20:59:00+03:00
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг - РИА Новости. В аэропорту "Пулково" из-за временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов на запасные аэродромы ушли более 30 рейсов, задержано более 50 рейсов, сообщила пресс-служба компании-оператора аэропорта "Воздушные ворота Северной столицы"."Аэропорт Пулково функционирует в условиях ограничения воздушного пространства в течение 6 часов. На текущий момент на запасные аэропорты ушли более 30 рейсов, задержано более 50 рейсов", - говорится в сообщении.Отмечается, что ситуация в терминале аэропорта "Пулково" спокойная. Пассажиры обеспечиваются представителями авиакомпаний всеми услугами согласно федеральным авиационным правилам: напитки, питание и размещение в гостиницах при необходимости.Для обеспечения комфорта пассажиров в период ожидания аэропортом организованы дополнительные места для размещения (складные сиденья, коврики, скамьи); бесплатная раздача воды, бесплатное размещение семей с детьми в бизнес-салонах при наличии мест. Агенты по гостеприимству информируют пассажиров о статусе рейсов. Дополнительный персонал выведен в службы наземного и пассажирского обслуживания.
2025
Пулково (аэропорт)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг - РИА Новости. В аэропорту "Пулково" из-за временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов на запасные аэродромы ушли более 30 рейсов, задержано более 50 рейсов, сообщила пресс-служба компании-оператора аэропорта "Воздушные ворота Северной столицы".
"Аэропорт Пулково функционирует в условиях ограничения воздушного пространства в течение 6 часов. На текущий момент на запасные аэропорты ушли более 30 рейсов, задержано более 50 рейсов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ситуация в терминале аэропорта "Пулково" спокойная. Пассажиры обеспечиваются представителями авиакомпаний всеми услугами согласно федеральным авиационным правилам: напитки, питание и размещение в гостиницах при необходимости.
Для обеспечения комфорта пассажиров в период ожидания аэропортом организованы дополнительные места для размещения (складные сиденья, коврики, скамьи); бесплатная раздача воды, бесплатное размещение семей с детьми в бизнес-салонах при наличии мест. Агенты по гостеприимству информируют пассажиров о статусе рейсов. Дополнительный персонал выведен в службы наземного и пассажирского обслуживания.
