В Пулково задержали около 30 рейсов

пулково (аэропорт)

северо-западная транспортная прокуратура

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг - РИА Новости. В аэропорту "Пулково" из-за временных введённых ограничений на прием и выпуск воздушных судов задержано порядка 30 рейсов, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта). Ранее в субботу Северо-Западная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале сообщала о задержке на прилет и вылет почти 40 рейсов. "На текущий момент задержано порядка 30 рейсов. Пассажиры обслуживаются согласно федеральным авиационным правилам", - говорится в сообщении. Отмечается, что в аэропорту проводится раздача воды и питания. Сотрудники аэропорта начали раздавать мягкие коврики и складные стулья для комфортного размещения пассажиров в терминале.

