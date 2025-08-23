https://ria.ru/20250823/pulkovo-2037196561.html
В Пулково задержали около 30 рейсов
В Пулково задержали около 30 рейсов - РИА Новости, 23.08.2025
В Пулково задержали около 30 рейсов
В аэропорту "Пулково" из-за временных введённых ограничений на прием и выпуск воздушных судов задержано порядка 30 рейсов, сообщила пресс-служба компании... РИА Новости, 23.08.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг - РИА Новости. В аэропорту "Пулково" из-за временных введённых ограничений на прием и выпуск воздушных судов задержано порядка 30 рейсов, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта). Ранее в субботу Северо-Западная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале сообщала о задержке на прилет и вылет почти 40 рейсов. "На текущий момент задержано порядка 30 рейсов. Пассажиры обслуживаются согласно федеральным авиационным правилам", - говорится в сообщении. Отмечается, что в аэропорту проводится раздача воды и питания. Сотрудники аэропорта начали раздавать мягкие коврики и складные стулья для комфортного размещения пассажиров в терминале.
