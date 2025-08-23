Анохин рассказал о запуске производства в сфере молочного животноводства

Рейтинг@Mail.ru
Смоленская область
 
17:46 23.08.2025
смоленская область
василий анохин
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Холдинг "Объединенные кондитеры" рассматривает возможность запуска производства в сфере молочного животноводства в Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Он встретился с заместителем председателя Совета директоров холдинга "Объединенные кондитеры" Сергеем Носенко. Обсудили уже достигнутые результаты сотрудничества и "сверили часы" по реализации дальнейших планов. "Холдинг включает в себя 16 предприятий в разных регионах страны. Фабрики ежегодно производят более 360 тысяч тонн кондитерских изделий — это свыше 3,5 тысяч наименований продукции. Выполняя наши предыдущие договоренности, в Смоленске открыли фирменный магазин "Аленка". В планах продолжить развитие розничных сетей компании в регионе", — написал Анохин в своем телеграм-канале. И добавил, что особое внимание компания уделяет развитию собственной сырьевой базы. Ожидается, что инвестиционный проект позволит обеспечить кондитерские фабрики холдинга экологически чистым сырьем, увеличить объемы поставок. "Согласовали дальнейшие шаги по подготовке к реализации проекта. Уверен, что его запуск станет важным вкладом в развитие экономики Смоленской области", — заключил губернатор.
василий анохин, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Смоленская область, Василий Анохин, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Холдинг "Объединенные кондитеры" рассматривает возможность запуска производства в сфере молочного животноводства в Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Он встретился с заместителем председателя Совета директоров холдинга "Объединенные кондитеры" Сергеем Носенко. Обсудили уже достигнутые результаты сотрудничества и "сверили часы" по реализации дальнейших планов.
"Холдинг включает в себя 16 предприятий в разных регионах страны. Фабрики ежегодно производят более 360 тысяч тонн кондитерских изделий — это свыше 3,5 тысяч наименований продукции. Выполняя наши предыдущие договоренности, в Смоленске открыли фирменный магазин "Аленка". В планах продолжить развитие розничных сетей компании в регионе", — написал Анохин в своем телеграм-канале.
И добавил, что особое внимание компания уделяет развитию собственной сырьевой базы. Ожидается, что инвестиционный проект позволит обеспечить кондитерские фабрики холдинга экологически чистым сырьем, увеличить объемы поставок.
"Согласовали дальнейшие шаги по подготовке к реализации проекта. Уверен, что его запуск станет важным вкладом в развитие экономики Смоленской области", — заключил губернатор.
Анохин рассказал Лут о развитии сельских территорий и достижениях АПК
Вчера, 13:38
 
Смоленская область Василий Анохин Твой бизнес – новости Поддержка бизнеса
 
 
