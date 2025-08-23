https://ria.ru/20250823/pravitelstvo-2037163237.html
В правительство направили проект о праве субъектов запрещать продажу вейпов
В правительство направили законопроект о праве субъектов вводить запрет на продажу вейпов, сообщил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев в РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T14:06:00+03:00
2025-08-23T14:06:00+03:00
2025-08-23T19:05:00+03:00
россия
артем метелев (депутат)
общество
госдума рф
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В правительство направили законопроект о праве субъектов вводить запрет на продажу вейпов, сообщил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев в своем Telegram-канале."Владимир Путин поддержал запрет на продажу вейпов в регионах России — с такой инициативой к нему обратился губернатор Глеб Никитин. Такую же инициативу я направлял в правительство месяц назад. <...> Да, это не федеральный запрет. Но важное политическое решение, которое запустит цепочку событий", — написал Метелев.Президент Владимир Путин накануне поддержал идею нижегородского губернатора Никитина дать регионам полномочия по полному запрету вейпов и в пилотном режиме испытать эту инициативу в Нижегородской области.Как отметил сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин, большинство депутатов поддержали идею о запрете продажи вейпов. Он добавил, что ГД в ближайшие два месяца выйдет на принятие соответствующего законопроекта.Володин также напомнил, что ранее депутаты вносили инициативы о полном запрете вейпов, но их не поддерживали в правительстве.
россия
россия, артем метелев (депутат), общество, госдума рф
Россия, Артем Метелев (депутат), Общество, Госдума РФ
