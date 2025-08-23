В правительство направили проект о праве субъектов запрещать продажу вейпов

Рейтинг@Mail.ru
14:06 23.08.2025 (обновлено: 19:05 23.08.2025)
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В правительство направили законопроект о праве субъектов вводить запрет на продажу вейпов, сообщил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев в своем Telegram-канале.&quot;Владимир Путин поддержал запрет на продажу вейпов в регионах России — с такой инициативой к нему обратился губернатор Глеб Никитин. Такую же инициативу я направлял в правительство месяц назад. &lt;...&gt; Да, это не федеральный запрет. Но важное политическое решение, которое запустит цепочку событий&quot;, — написал Метелев.Президент Владимир Путин накануне поддержал идею нижегородского губернатора Никитина дать регионам полномочия по полному запрету вейпов и в пилотном режиме испытать эту инициативу в Нижегородской области.Как отметил сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин, большинство депутатов поддержали идею о запрете продажи вейпов. Он добавил, что ГД в ближайшие два месяца выйдет на принятие соответствующего законопроекта.Володин также напомнил, что ранее депутаты вносили инициативы о полном запрете вейпов, но их не поддерживали в правительстве.
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В правительство направили законопроект о праве субъектов вводить запрет на продажу вейпов, сообщил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев в своем Telegram-канале.
"Владимир Путин поддержал запрет на продажу вейпов в регионах России — с такой инициативой к нему обратился губернатор Глеб Никитин. Такую же инициативу я направлял в правительство месяц назад. <...> Да, это не федеральный запрет. Но важное политическое решение, которое запустит цепочку событий", — написал Метелев.

Прохожий на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
Онколог назвал вейпы ловушкой для новых потенциальных онкопациентов
31 мая, 03:50
Президент Владимир Путин накануне поддержал идею нижегородского губернатора Никитина дать регионам полномочия по полному запрету вейпов и в пилотном режиме испытать эту инициативу в Нижегородской области.
Как отметил сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин, большинство депутатов поддержали идею о запрете продажи вейпов. Он добавил, что ГД в ближайшие два месяца выйдет на принятие соответствующего законопроекта.
Володин также напомнил, что ранее депутаты вносили инициативы о полном запрете вейпов, но их не поддерживали в правительстве.
Прохожий на улице - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
В Вологодской области закрылось более ста точек по продаже вейпов
Вчера, 14:13
 
РоссияАртем Метелев (депутат)ОбществоГосдума РФ
 
 
