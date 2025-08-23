Рейтинг@Mail.ru
В Ставропольском крае вспыхнул пожар в магазине
14:41 23.08.2025 (обновлено: 19:14 23.08.2025)
В Ставропольском крае вспыхнул пожар в магазине
Пожар в магазине в Ставропольском крае тушат на площади 1,5 тысяч "квадратов", сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 23.08.2025
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Пожар в магазине в Ставропольском крае тушат на площади 1,5 тысяч "квадратов", сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Ставропольском крае тушат магазин. Помещение горит в городе Михайловске, по улице Вокзальная, 82. По предварительной информации, в огне 1500 квадратов. Тушат 37 специалистов и 12 единиц техники МЧС России", - говорится в сообщении.
В Ставропольском крае вспыхнул пожар в магазине

Пожар в магазине на Ставрополье тушат на площади 1,5 тыс квадратных метров

© МЧС России/TelegramЛиквидация пожара в магазине в Ставропольском крае. 23 августа 2025
© МЧС России/Telegram
Ликвидация пожара в магазине в Ставропольском крае. 23 августа 2025
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Пожар в магазине в Ставропольском крае тушат на площади 1,5 тысяч "квадратов", сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Ставропольском крае тушат магазин. Помещение горит в городе Михайловске, по улице Вокзальная, 82. По предварительной информации, в огне 1500 квадратов. Тушат 37 специалистов и 12 единиц техники МЧС России", - говорится в сообщении.
Пожар в частном доме в Лутугинском районе ЛНР - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
В ЛНР завели дело после гибели шести человек при пожаре
Заголовок открываемого материала