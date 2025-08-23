В Ставропольском крае вспыхнул пожар в магазине

https://ria.ru/20250823/pozhar-2037168512.html
Пожар в магазине в Ставропольском крае тушат на площади 1,5 тысяч "квадратов", сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 23.08.2025
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Пожар в магазине в Ставропольском крае тушат на площади 1,5 тысяч "квадратов", сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Ставропольском крае тушат магазин. Помещение горит в городе Михайловске, по улице Вокзальная, 82. По предварительной информации, в огне 1500 квадратов. Тушат 37 специалистов и 12 единиц техники МЧС России", - говорится в сообщении.
