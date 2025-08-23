https://ria.ru/20250823/pozhar-2037121466.html

При пожаре в частном доме в ЛНР погибли шесть человек

При пожаре в частном доме в ЛНР погибли шесть человек - РИА Новости, 23.08.2025

При пожаре в частном доме в ЛНР погибли шесть человек

Шесть человек, из них двое детей, погибли при пожаре в частном доме в Лутугинском районе ЛНР, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T09:23:00+03:00

2025-08-23T09:23:00+03:00

2025-08-23T13:21:00+03:00

происшествия

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

успенка (донецкая область)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037157212_0:7:1039:592_1920x0_80_0_0_87460050e6fee26308d020274b06d037.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Шесть человек, из них двое детей, погибли при пожаре в частном доме в Лутугинском районе ЛНР, сообщает пресс-служба МЧС России."В Лутугинском районе ЛНР пожар унес жизни шести человек. Поступило сообщение о возгорании частного жилого дома в посёлке городского типа Успенка. К прибытию пожарных дом был охвачен открытым пламенем. В ходе оперативных действий по тушению пожара спасатели обнаружили внутри здания шестерых человек без признаков жизни. Среди погибших - двое детей, мальчики 11 и 10 лет", - говорится в сообщении.Отмечается, что к тушению пожара привлекались семь специалистов и две единицы техники, причины возникновения пожара устанавливают органы дознания.

https://ria.ru/20250821/arkhipelag-2036829365.html

луганская народная республика

успенка (донецкая область)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), успенка (донецкая область), россия