https://ria.ru/20250823/pozhar-2037121466.html
При пожаре в частном доме в ЛНР погибли шесть человек
При пожаре в частном доме в ЛНР погибли шесть человек - РИА Новости, 23.08.2025
При пожаре в частном доме в ЛНР погибли шесть человек
Шесть человек, из них двое детей, погибли при пожаре в частном доме в Лутугинском районе ЛНР, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T09:23:00+03:00
2025-08-23T09:23:00+03:00
2025-08-23T13:21:00+03:00
происшествия
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
успенка (донецкая область)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037157212_0:7:1039:592_1920x0_80_0_0_87460050e6fee26308d020274b06d037.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Шесть человек, из них двое детей, погибли при пожаре в частном доме в Лутугинском районе ЛНР, сообщает пресс-служба МЧС России."В Лутугинском районе ЛНР пожар унес жизни шести человек. Поступило сообщение о возгорании частного жилого дома в посёлке городского типа Успенка. К прибытию пожарных дом был охвачен открытым пламенем. В ходе оперативных действий по тушению пожара спасатели обнаружили внутри здания шестерых человек без признаков жизни. Среди погибших - двое детей, мальчики 11 и 10 лет", - говорится в сообщении.Отмечается, что к тушению пожара привлекались семь специалистов и две единицы техники, причины возникновения пожара устанавливают органы дознания.
https://ria.ru/20250821/arkhipelag-2036829365.html
луганская народная республика
успенка (донецкая область)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037157212_0:0:903:677_1920x0_80_0_0_1c7bf5ede35f479a28e7211d8e0a54a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), успенка (донецкая область), россия
Происшествия, Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Успенка (Донецкая область), Россия
При пожаре в частном доме в ЛНР погибли шесть человек
При пожаре в частном доме в Лутугинском районе ЛНР погибли шесть человек