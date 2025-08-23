Рейтинг@Mail.ru
При пожаре в частном доме в ЛНР погибли шесть человек
09:23 23.08.2025 (обновлено: 13:21 23.08.2025)
При пожаре в частном доме в ЛНР погибли шесть человек
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Шесть человек, из них двое детей, погибли при пожаре в частном доме в Лутугинском районе ЛНР, сообщает пресс-служба МЧС России."В Лутугинском районе ЛНР пожар унес жизни шести человек. Поступило сообщение о возгорании частного жилого дома в посёлке городского типа Успенка. К прибытию пожарных дом был охвачен открытым пламенем. В ходе оперативных действий по тушению пожара спасатели обнаружили внутри здания шестерых человек без признаков жизни. Среди погибших - двое детей, мальчики 11 и 10 лет", - говорится в сообщении.Отмечается, что к тушению пожара привлекались семь специалистов и две единицы техники, причины возникновения пожара устанавливают органы дознания.
© Следком ЛНР/TelegramПоследствия пожара в частном доме в Лутугинском районе ЛНР
Последствия пожара в частном доме в Лутугинском районе ЛНР - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© Следком ЛНР/Telegram
Последствия пожара в частном доме в Лутугинском районе ЛНР
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Шесть человек, из них двое детей, погибли при пожаре в частном доме в Лутугинском районе ЛНР, сообщает пресс-служба МЧС России.
"В Лутугинском районе ЛНР пожар унес жизни шести человек. Поступило сообщение о возгорании частного жилого дома в посёлке городского типа Успенка. К прибытию пожарных дом был охвачен открытым пламенем. В ходе оперативных действий по тушению пожара спасатели обнаружили внутри здания шестерых человек без признаков жизни. Среди погибших - двое детей, мальчики 11 и 10 лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к тушению пожара привлекались семь специалистов и две единицы техники, причины возникновения пожара устанавливают органы дознания.
Воскресенский скит на острове Валаам - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Пожар произошел на нежилом острове Валаамского архипелага
21 августа, 18:36
 
