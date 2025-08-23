https://ria.ru/20250823/pozhar--2037154789.html
В Махачкале вспыхнул пожар на рынке
В Махачкале вспыхнул пожар на рынке - РИА Новости, 23.08.2025
В Махачкале вспыхнул пожар на рынке
Пожар произошел в субботу на складе на территории рынка в Махачкале, есть угроза распространения огня на соседние здания, говорится в сообщении в... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T13:08:00+03:00
2025-08-23T13:08:00+03:00
2025-08-23T14:19:00+03:00
махачкала
россия
республика дагестан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037164526_15:0:1256:698_1920x0_80_0_0_ff27d96a53649173a170baa24f4c4c10.jpg
МАХАЧКАЛА, 23 авг - РИА Новости. Пожар произошел в субботу на складе на территории рынка в Махачкале, есть угроза распространения огня на соседние здания, говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС России по Дагестану. "В Махачкале, на складе Куядинского рынка (в сторону Хасавюрта), произошел пожар. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Существует угроза распространения огня на соседние здания. Пожарные подразделения работают на месте", – говорится в сообщении. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
https://ria.ru/20250823/pozhar-2037142669.html
махачкала
россия
республика дагестан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037164526_170:0:1101:698_1920x0_80_0_0_68d721468e58daa2426aa7ff99f392e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
махачкала, россия, республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Махачкала, Россия, Республика Дагестан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Махачкале вспыхнул пожар на рынке
Пожар произошел на складе рынка в Махачкале, есть угроза распространения огня