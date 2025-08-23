Рейтинг@Mail.ru
В Махачкале вспыхнул пожар на рынке - РИА Новости, 23.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:08 23.08.2025 (обновлено: 14:19 23.08.2025)
https://ria.ru/20250823/pozhar--2037154789.html
В Махачкале вспыхнул пожар на рынке
В Махачкале вспыхнул пожар на рынке - РИА Новости, 23.08.2025
В Махачкале вспыхнул пожар на рынке
Пожар произошел в субботу на складе на территории рынка в Махачкале, есть угроза распространения огня на соседние здания, говорится в сообщении в... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T13:08:00+03:00
2025-08-23T14:19:00+03:00
махачкала
россия
республика дагестан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037164526_15:0:1256:698_1920x0_80_0_0_ff27d96a53649173a170baa24f4c4c10.jpg
МАХАЧКАЛА, 23 авг - РИА Новости. Пожар произошел в субботу на складе на территории рынка в Махачкале, есть угроза распространения огня на соседние здания, говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС России по Дагестану. "В Махачкале, на складе Куядинского рынка (в сторону Хасавюрта), произошел пожар. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Существует угроза распространения огня на соседние здания. Пожарные подразделения работают на месте", – говорится в сообщении. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
https://ria.ru/20250823/pozhar-2037142669.html
махачкала
россия
республика дагестан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037164526_170:0:1101:698_1920x0_80_0_0_68d721468e58daa2426aa7ff99f392e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
махачкала, россия, республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Махачкала, Россия, Республика Дагестан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Махачкале вспыхнул пожар на рынке

Пожар произошел на складе рынка в Махачкале, есть угроза распространения огня

© Администрация г. Махачкалы/TelegramЛиквидация пожара на складе на территории Куядинского рынка в Махачкале. 23 августа 2025
Ликвидация пожара на складе на территории Куядинского рынка в Махачкале. 23 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© Администрация г. Махачкалы/Telegram
Ликвидация пожара на складе на территории Куядинского рынка в Махачкале. 23 августа 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 23 авг - РИА Новости. Пожар произошел в субботу на складе на территории рынка в Махачкале, есть угроза распространения огня на соседние здания, говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС России по Дагестану.
Махачкале, на складе Куядинского рынка (в сторону Хасавюрта), произошел пожар. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Существует угроза распространения огня на соседние здания. Пожарные подразделения работают на месте", – говорится в сообщении.
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
Ликвидация пожара на кровле птицефабрики в поселке Рощино Челябинской области. 23 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
В Челябинской области вспыхнул пожар на птицефабрике
Вчера, 11:43
 
МахачкалаРоссияРеспублика ДагестанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала