Рейтинг@Mail.ru
Бельгийская фармацевтика опасается последствий пошлин США, пишут СМИ - РИА Новости, 23.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:05 23.08.2025
https://ria.ru/20250823/poshliny-2037220765.html
Бельгийская фармацевтика опасается последствий пошлин США, пишут СМИ
Бельгийская фармацевтика опасается последствий пошлин США, пишут СМИ - РИА Новости, 23.08.2025
Бельгийская фармацевтика опасается последствий пошлин США, пишут СМИ
Фармацевтическая промышленность Бельгии, представляющая важный сектор экономики королевства, в основном ориентированный на экспорт, и в частности, на... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T22:05:00+03:00
2025-08-23T22:05:00+03:00
в мире
сша
бельгия
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
пошлины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811510485_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_26cf97568fa65863593bc8e6aa82122c.jpg
БРЮССЕЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Фармацевтическая промышленность Бельгии, представляющая важный сектор экономики королевства, в основном ориентированный на экспорт, и в частности, на североамериканский, опасается негативных последствий введения президентом США Дональдом Трампом 15% пошлин на ее продукцию, пишет издание VRTnws со ссылкой на отраслевую организацию Pharma.be. "Бельгийский фармацевтический сектор выражает сожаление по поводу введения 15%-ных пошлин на экспорт европейской фармацевтической продукции в США… Ситуация могла быть и еще хуже, но мы сожалеем, что нулевые пошлины, согласованные на международном уровне, не будут применены", - указывается в сообщении организации, которое цитирует издание. Там также указали, что пока последствия таких мер предсказать сложно, однако, учитывая, что "экспорт фармацевтического сектора Бельгии почти на 24% зависит от США, которые имеют решающее значение для прибыльности бельгийских фармкомпаний и экономики страны в целом", - риск негативного влияния очень велик. Бельгийские фармкомпании призвали Еврокомиссию разработать стратегию поддержки фармацевтики ЕС и снизить ее зависимость от третьих стран. Ранее европейские сельхозпроизводители также выступили с резкой критикой заключенного главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен торгового соглашения с США и назвали его "стратегической ошибкой".
https://ria.ru/20250822/kanada-2037055968.html
сша
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811510485_155:0:2884:2047_1920x0_80_0_0_c416a196f6215eedcf3c2f3fb68cd6b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, бельгия, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, пошлины
В мире, США, Бельгия, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Пошлины
Бельгийская фармацевтика опасается последствий пошлин США, пишут СМИ

VRTnws: фарминдустрия Бельгии опасается последствий введения 15% пошлин США

© Фото : Freepik / drobotdeanЛекарственные препараты
Лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© Фото : Freepik / drobotdean
Лекарственные препараты. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Фармацевтическая промышленность Бельгии, представляющая важный сектор экономики королевства, в основном ориентированный на экспорт, и в частности, на североамериканский, опасается негативных последствий введения президентом США Дональдом Трампом 15% пошлин на ее продукцию, пишет издание VRTnws со ссылкой на отраслевую организацию Pharma.be.
"Бельгийский фармацевтический сектор выражает сожаление по поводу введения 15%-ных пошлин на экспорт европейской фармацевтической продукции в США… Ситуация могла быть и еще хуже, но мы сожалеем, что нулевые пошлины, согласованные на международном уровне, не будут применены", - указывается в сообщении организации, которое цитирует издание.
Там также указали, что пока последствия таких мер предсказать сложно, однако, учитывая, что "экспорт фармацевтического сектора Бельгии почти на 24% зависит от США, которые имеют решающее значение для прибыльности бельгийских фармкомпаний и экономики страны в целом", - риск негативного влияния очень велик.
Бельгийские фармкомпании призвали Еврокомиссию разработать стратегию поддержки фармацевтики ЕС и снизить ее зависимость от третьих стран.
Ранее европейские сельхозпроизводители также выступили с резкой критикой заключенного главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен торгового соглашения с США и назвали его "стратегической ошибкой".
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Канада снимет пошлины с некоторых американских товаров
22 августа, 19:20
 
В миреСШАБельгияДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзПошлины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала