Бельгийская фармацевтика опасается последствий пошлин США, пишут СМИ

БРЮССЕЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Фармацевтическая промышленность Бельгии, представляющая важный сектор экономики королевства, в основном ориентированный на экспорт, и в частности, на североамериканский, опасается негативных последствий введения президентом США Дональдом Трампом 15% пошлин на ее продукцию, пишет издание VRTnws со ссылкой на отраслевую организацию Pharma.be. "Бельгийский фармацевтический сектор выражает сожаление по поводу введения 15%-ных пошлин на экспорт европейской фармацевтической продукции в США… Ситуация могла быть и еще хуже, но мы сожалеем, что нулевые пошлины, согласованные на международном уровне, не будут применены", - указывается в сообщении организации, которое цитирует издание. Там также указали, что пока последствия таких мер предсказать сложно, однако, учитывая, что "экспорт фармацевтического сектора Бельгии почти на 24% зависит от США, которые имеют решающее значение для прибыльности бельгийских фармкомпаний и экономики страны в целом", - риск негативного влияния очень велик. Бельгийские фармкомпании призвали Еврокомиссию разработать стратегию поддержки фармацевтики ЕС и снизить ее зависимость от третьих стран. Ранее европейские сельхозпроизводители также выступили с резкой критикой заключенного главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен торгового соглашения с США и назвали его "стратегической ошибкой".

