Французский политик выступил за отправку на Украину миротворцев ООН
Французский политик выступил за отправку на Украину миротворцев ООН
2025-08-23T21:33:00+03:00
ПАРИЖ, 23 авг - РИА Новости. Основатель левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон выступил за отправку на Украину миротворцев ООН для обеспечения ее гарантий безопасности, но не войск НАТО. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. "Теперь я перехожу непосредственно к вашему вопросу: нужно ли нам отправляться туда на место? Я скажу вам, кто должен отправиться на место. Это войска ООН. Итак, должны ли в составе ООН быть французы? Да, как, например, в Ливане, где есть миротворческие силы, в состав которых входят французы", - сказал он в интервью телеканалу BFMTV. По его словам, размещение войск НАТО на территории Украины не сможет способствовать мирному урегулированию конфликта. В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
