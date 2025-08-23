Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье при пожаре в частном доме погибли два ребенка
15:44 23.08.2025 (обновлено: 16:33 23.08.2025)
В Подмосковье при пожаре в частном доме погибли два ребенка
В подмосковной деревне Масюгино при пожаре в частном доме погибли два ребенка, сообщило региональное управление Следственного комитета России в Telegram-канале.
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В подмосковной деревне Масюгино при пожаре в частном доме погибли два ребенка, сообщило региональное управление Следственного комитета России в Telegram-канале.По данным ведомства, в пятницу после ликвидации возгорания в здании нашли тела детей четырех и двух лет."По данному факту следователем территориального следственного отдела ГСУ СК по Московской области возбуждено уголовное дело части третьей статьи 109 УК России ("Причинение смерти по неосторожности")", — говорится в релизе.По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание.Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, провели допросы, назначены судебные экспертизы. Клинская городская прокуратура контролирует ход расследования.
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В подмосковной деревне Масюгино при пожаре в частном доме погибли два ребенка, сообщило региональное управление Следственного комитета России в Telegram-канале.
По данным ведомства, в пятницу после ликвидации возгорания в здании нашли тела детей четырех и двух лет.
"По данному факту следователем территориального следственного отдела ГСУ СК по Московской области возбуждено уголовное дело части третьей статьи 109 УК России ("Причинение смерти по неосторожности")", — говорится в релизе.
По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание.
Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, провели допросы, назначены судебные экспертизы. Клинская городская прокуратура контролирует ход расследования.
