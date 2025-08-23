Файзуллин и Махонин провели рабочую встречу в Пермском крае

https://ria.ru/20250823/perm-2037150136.html

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провели рабочую встречу, где обсудили реализацию национального проекта "Инфраструктура для жизни" и федерального проекта "Жилье", сообщает пресс-служба регионального правительства. Встреча состоялась в рамках Пермского форума развития "Города будущего". Файзуллин отметил, что Пермский край, как крупнейший регион Приволжского федерального округа, обладает значительным промышленным и строительным потенциалом. В регионе активно реализуются проекты жилищного и инфраструктурного строительства, расселяется аварийное жилье, модернизируются объекты ЖКХ. Кроме того, особое внимание уделяется благоустройству общественных пространств. Махонин сообщил, что за первые семь месяцев 2025 года в Пермском крае было введено свыше 1 миллиона квадратных метров жилья. За пять лет — более 8 миллионов квадратных метров. Планируется возвести еще 9,9 миллиона до конца 2030 года. Особое внимание уделено развитию общественных территорий. В 2025 году в рамках федерального проекта в Пермском крае планируется благоустроить 101 объект, работы на 33 из них уже завершены. Кроме того, регион опережающими темпами расселяет аварийное жилье. С 2019 года в Пермском крае переселено 55,4 тысячи человек из 861,2 тысячи квадратных метров аварийных домов. По объемам его ликвидации Прикамье удерживает третье место в стране, уточнили в пресс-службе. Этим летом в Пермском крае полностью решился вопрос "обманутых дольщиков". Достроены 11 домов, и каждый дольщик получил или ключи от своей квартиры, или возмещение. С 2019 года восстановлены права дольщиков 73 долгостроев, в том числе за последние пять лет получили свои квартиры или компенсацию более 5 тысяч человек. Губернатор Прикамья также подчеркнул, что за последние годы регион завершил ряд знаковых объектов. В прошлом году введен в эксплуатацию новый комплекс краевой инфекционной больницы, две недели назад открыт пермский зоопарк. На завершающей стадии работы по новому зданию Пермской государственной художественной галереи, учебному корпусу пермской школы №146, благоустройству нового участка пермской набережной. В активной фазе строительство краевого онкологического диспансера. Кроме того, министр отметил высокий уровень организации и поблагодарил регион за проведение форума "Города будущего", подчеркнув значимость площадки для обсуждения актуальных задач развития территорий. Форум "Города будущего" проходит в Перми 22 и 23 августа. Он включает ряд сессий и заседаний, посвященных цифровой трансформации городов.

