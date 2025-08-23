https://ria.ru/20250823/penza-2037199681.html
В аэропорту Пензы ввели временные ограничения
В аэропорту Пензы ввели временные ограничения - РИА Новости, 23.08.2025
В аэропорту Пензы ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Пензы, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T18:40:00+03:00
2025-08-23T18:40:00+03:00
2025-08-23T18:40:00+03:00
пенза
пензенская область
артем кореняко
олег мельниченко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3265cf201e8a7ae942675dc936afe8d3.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Пензы, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. В субботу губернатор Пензенской области Олег Мельниченко объявил о беспилотной опасности в регионе. "Аэропорт Пенза. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250823/pulkovo-2037196561.html
пенза
пензенская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e2d0332ea6981c5f82b32944aaba1fd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пенза, пензенская область, артем кореняко, олег мельниченко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Пенза, Пензенская область, Артем Кореняко, Олег Мельниченко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Пензы ввели временные ограничения
В аэропорту Пензы ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов