В аэропорту Пензы ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Пензы, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 23.08.2025

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Пензы, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. В субботу губернатор Пензенской области Олег Мельниченко объявил о беспилотной опасности в регионе. "Аэропорт Пенза. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в Telegram-канале.

