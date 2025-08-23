Юрист рассказала, могут ли отстранить от уроков из-за отсутствия формы

https://ria.ru/20250823/oshkina-2037140624.html
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Школа не имеет права не допускать ученика к занятиям из-за отсутствия формы определенного образца, достаточно, если его одежда опрятна и соответствует общепринятым в обществе нормам делового стиля, рассказала РИА Новости член Союза юристов-блогеров Ольга Ошкина. Юрист пояснила, что по закону "Об образовании", требования к одежде обучающихся, в том числе к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды, знакам отличия и правила ее ношения вправе самостоятельно устанавливать школа с учетом мнения совета обучающихся, совета родителей, представительного органа работников этой организации. "Также одежда обучающихся государственных и муниципальных образовательных организаций должна соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер", - добавила юрист, ссылаясь на Письмо министерства образования и науки РФ "Об установлении требований к одежде обучающихся". При этом, она подчеркнула, что школа может установить "допустимый деловой стиль", но не вправе навязывать конкретного поставщика формы. А родители имеют право написать заявление директору с решением об отказе от ношения ребенком школьной формы. "Директор обязан рассмотреть заявление", - отметила юрист, отметив, что на практике недопуск ученика в школу без формы определенного образца, если одежда ученика опрятна и соответствует вышеуказанным требованиям, происходит крайне редко. Если ребенка все же не допустят к урокам, Ошкина рекомендует зафиксировать нарушение и обратиться с жалобой на действия администрации школы.
