https://ria.ru/20250823/oshkina-2037140624.html

Юрист рассказала, могут ли отстранить от уроков из-за отсутствия формы

Юрист рассказала, могут ли отстранить от уроков из-за отсутствия формы - РИА Новости, 23.08.2025

Юрист рассказала, могут ли отстранить от уроков из-за отсутствия формы

Школа не имеет права не допускать ученика к занятиям из-за отсутствия формы определенного образца, достаточно, если его одежда опрятна и соответствует... РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T11:31:00+03:00

2025-08-23T11:31:00+03:00

2025-08-23T15:31:00+03:00

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969723711_0:199:3182:1988_1920x0_80_0_0_0a6579ffba1d9f462bd2bdff516aa33b.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Школа не имеет права не допускать ученика к занятиям из-за отсутствия формы определенного образца, достаточно, если его одежда опрятна и соответствует общепринятым в обществе нормам делового стиля, рассказала РИА Новости член Союза юристов-блогеров Ольга Ошкина. Юрист пояснила, что по закону "Об образовании", требования к одежде обучающихся, в том числе к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды, знакам отличия и правила ее ношения вправе самостоятельно устанавливать школа с учетом мнения совета обучающихся, совета родителей, представительного органа работников этой организации. "Также одежда обучающихся государственных и муниципальных образовательных организаций должна соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер", - добавила юрист, ссылаясь на Письмо министерства образования и науки РФ "Об установлении требований к одежде обучающихся". При этом, она подчеркнула, что школа может установить "допустимый деловой стиль", но не вправе навязывать конкретного поставщика формы. А родители имеют право написать заявление директору с решением об отказе от ношения ребенком школьной формы. "Директор обязан рассмотреть заявление", - отметила юрист, отметив, что на практике недопуск ученика в школу без формы определенного образца, если одежда ученика опрятна и соответствует вышеуказанным требованиям, происходит крайне редко. Если ребенка все же не допустят к урокам, Ошкина рекомендует зафиксировать нарушение и обратиться с жалобой на действия администрации школы.

https://ria.ru/20250822/uchebniki-2036961197.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия