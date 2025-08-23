https://ria.ru/20250823/orenburg-2037226651.html

В Оренбургской области отменили опасность атаки БПЛА

В Оренбургской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 23.08.2025

В Оренбургской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена в Оренбургской области, сообщил врио губернатора Евгений Солнцев. РИА Новости, 23.08.2025

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Оренбургской области, сообщил врио губернатора Евгений Солнцев. Опасность была объявлена в 22.48 мск, она длилась почти час. "Внимание! Уважаемые оренбуржцы! Отбой опасности атаки БПЛА на территории Оренбургской области", - написал врио губернатора в Telegram-канале.

