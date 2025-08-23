https://ria.ru/20250823/orenburg-2037226651.html
В Оренбургской области отменили опасность атаки БПЛА
В Оренбургской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 23.08.2025
В Оренбургской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Оренбургской области, сообщил врио губернатора Евгений Солнцев. РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T23:47:00+03:00
2025-08-23T23:47:00+03:00
2025-08-23T23:47:00+03:00
безопасность
оренбургская область
евгений солнцев
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894074929_0:293:3120:2048_1920x0_80_0_0_17acc356a18840720efb8c32a08fa2a7.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Оренбургской области, сообщил врио губернатора Евгений Солнцев. Опасность была объявлена в 22.48 мск, она длилась почти час. "Внимание! Уважаемые оренбуржцы! Отбой опасности атаки БПЛА на территории Оренбургской области", - написал врио губернатора в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250823/elets-2037225838.html
оренбургская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894074929_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_be60daeee1f062796d8ad54082ef6d5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, оренбургская область, евгений солнцев, россия
Безопасность, Оренбургская область, Евгений Солнцев, Россия
В Оренбургской области отменили опасность атаки БПЛА
Солнцев: в Оренбургской области отменена опасность атаки беспилотников