В Оренбургской области отменили опасность атаки БПЛА
23:47 23.08.2025
https://ria.ru/20250823/orenburg-2037226651.html
В Оренбургской области отменили опасность атаки БПЛА
В Оренбургской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 23.08.2025
В Оренбургской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Оренбургской области, сообщил врио губернатора Евгений Солнцев. РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T23:47:00+03:00
2025-08-23T23:47:00+03:00
безопасность
оренбургская область
евгений солнцев
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894074929_0:293:3120:2048_1920x0_80_0_0_17acc356a18840720efb8c32a08fa2a7.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Оренбургской области, сообщил врио губернатора Евгений Солнцев. Опасность была объявлена в 22.48 мск, она длилась почти час. "Внимание! Уважаемые оренбуржцы! Отбой опасности атаки БПЛА на территории Оренбургской области", - написал врио губернатора в Telegram-канале.
оренбургская область
россия
безопасность, оренбургская область, евгений солнцев, россия
Безопасность, Оренбургская область, Евгений Солнцев, Россия
В Оренбургской области отменили опасность атаки БПЛА

Солнцев: в Оренбургской области отменена опасность атаки беспилотников

© РИА Новости / Евгений БиятовНабережная реки Урал в Оренбурге
Набережная реки Урал в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Набережная реки Урал в Оренбурге. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Оренбургской области, сообщил врио губернатора Евгений Солнцев.
Опасность была объявлена в 22.48 мск, она длилась почти час.
"Внимание! Уважаемые оренбуржцы! Отбой опасности атаки БПЛА на территории Оренбургской области", - написал врио губернатора в Telegram-канале.
БезопасностьОренбургская областьЕвгений СолнцевРоссия
 
 
