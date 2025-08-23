https://ria.ru/20250823/orenburg-2037223955.html
В Оренбургской области объявили опасность атаки БПЛА
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Оренбургской области, сообщил врио губернатора Евгений Солнцев. "Внимание! На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - написал Солнцев в своем Telegram-канале.
