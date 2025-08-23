Рейтинг@Mail.ru
23.08.2025
Оренбургская область
Оренбургская область
 
13:53 23.08.2025
Алиханов и Солнцев посетили промышленные предприятия Оренбурга
Алиханов и Солнцев посетили промышленные предприятия Оренбурга - РИА Новости, 23.08.2025
Алиханов и Солнцев посетили промышленные предприятия Оренбурга
Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и врио губернатора Евгений Солнцев посетили несколько отраслевых предприятий в Оренбурге. РИА Новости, 23.08.2025
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и врио губернатора Евгений Солнцев посетили несколько отраслевых предприятий в Оренбурге. "Промышленность в регионе развивается высокими темпами. Оренбуржье занимает шестое место среди субъектов ПФО по объему ВРП и 23-е место по всей стране. Несомненно, это стало возможным в том числе благодаря региональным и федеральным мерам поддержки. Объем продукции, отгруженной промышленными предприятиями в прошлом году, превысил 1,7 трлн рублей – это больше показателей 2023 года на 12 %", — написал Солнцев в своем телеграм-канале. Он добавил, что поднял важные и актуальные для Оренбуржья вопросы. Один из них – докапитализация регионального фонда промышленности за счёт средств федерального бюджета. Министр промышленности РФ запрос поддержал. Вместе с главой Минпромторга также обозначили актуальность поддержки предприятий – производителей оборудования для пищевой промышленности. Обсудили перспективы трансформации производства в сфере кузнечно-прессового машиностроения. "Для нас важна поддержка федерального министерства. Развитие промышленности – приоритетная задача всех ветвей власти", — заключил Солнцев.
Алиханов и Солнцев посетили промышленные предприятия Оренбурга

Антон Алиханов и Евгений Солнцев посетили несколько промпредприятий в Оренбурге

© РИА Новости / Сергей Аверин | Евгений Солнцев
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Евгений Солнцев. Архивное фото
Солнцев представил китайскому бизнесу потенциал ОЭЗ "Оренбуржье"
20 августа, 19:12
20 августа, 19:12
 
