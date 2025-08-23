https://ria.ru/20250823/orenburg-2037160936.html
Алиханов и Солнцев посетили промышленные предприятия Оренбурга
Алиханов и Солнцев посетили промышленные предприятия Оренбурга - РИА Новости, 23.08.2025
Алиханов и Солнцев посетили промышленные предприятия Оренбурга
Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и врио губернатора Евгений Солнцев посетили несколько отраслевых предприятий в Оренбурге. РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T13:53:00+03:00
2025-08-23T13:53:00+03:00
2025-08-23T13:53:00+03:00
оренбургская область
поддержка бизнеса
евгений солнцев
антон алиханов
оренбург
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007619443_0:39:3071:1766_1920x0_80_0_0_425d9cba9cab2c1f4f081bee729d7ebd.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и врио губернатора Евгений Солнцев посетили несколько отраслевых предприятий в Оренбурге. "Промышленность в регионе развивается высокими темпами. Оренбуржье занимает шестое место среди субъектов ПФО по объему ВРП и 23-е место по всей стране. Несомненно, это стало возможным в том числе благодаря региональным и федеральным мерам поддержки. Объем продукции, отгруженной промышленными предприятиями в прошлом году, превысил 1,7 трлн рублей – это больше показателей 2023 года на 12 %", — написал Солнцев в своем телеграм-канале. Он добавил, что поднял важные и актуальные для Оренбуржья вопросы. Один из них – докапитализация регионального фонда промышленности за счёт средств федерального бюджета. Министр промышленности РФ запрос поддержал. Вместе с главой Минпромторга также обозначили актуальность поддержки предприятий – производителей оборудования для пищевой промышленности. Обсудили перспективы трансформации производства в сфере кузнечно-прессового машиностроения. "Для нас важна поддержка федерального министерства. Развитие промышленности – приоритетная задача всех ветвей власти", — заключил Солнцев.
https://ria.ru/20250820/solntsev-2036586438.html
оренбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007619443_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f953e77776a0050103abacc399846dd0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
поддержка бизнеса , евгений солнцев, антон алиханов, оренбург, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Оренбургская область, Поддержка бизнеса , Евгений Солнцев, Антон Алиханов, Оренбург, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Алиханов и Солнцев посетили промышленные предприятия Оренбурга
Антон Алиханов и Евгений Солнцев посетили несколько промпредприятий в Оренбурге
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и врио губернатора Евгений Солнцев посетили несколько отраслевых предприятий в Оренбурге.
"Промышленность в регионе развивается высокими темпами. Оренбуржье занимает шестое место среди субъектов ПФО по объему ВРП и 23-е место по всей стране. Несомненно, это стало возможным в том числе благодаря региональным и федеральным мерам поддержки. Объем продукции, отгруженной промышленными предприятиями в прошлом году, превысил 1,7 трлн рублей – это больше показателей 2023 года на 12 %", — написал Солнцев в своем телеграм-канале.
Он добавил, что поднял важные и актуальные для Оренбуржья вопросы. Один из них – докапитализация регионального фонда промышленности за счёт средств федерального бюджета. Министр промышленности РФ запрос поддержал. Вместе с главой Минпромторга также обозначили актуальность поддержки предприятий – производителей оборудования для пищевой промышленности. Обсудили перспективы трансформации производства в сфере кузнечно-прессового машиностроения.
"Для нас важна поддержка федерального министерства. Развитие промышленности – приоритетная задача всех ветвей власти", — заключил Солнцев.