https://ria.ru/20250823/nizhnekamsk-2037218917.html

В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения

В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения - РИА Новости, 23.08.2025

В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T21:45:00+03:00

2025-08-23T21:45:00+03:00

2025-08-23T21:46:00+03:00

нижнекамск

артем кореняко

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855355126_0:217:3067:1942_1920x0_80_0_0_86410a108507da940ca4438fefea84f1.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Нижнекамск (Бегишево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250823/kaliningrad-2037217234.html

нижнекамск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нижнекамск, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)