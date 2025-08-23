https://ria.ru/20250823/nizhnekamsk-2037218917.html
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Нижнекамск (Бегишево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.
