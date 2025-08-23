Король Нидерландов принял отставку главы МИД и ряда членов правительства

https://ria.ru/20250823/niderlandy-2037174941.html

2025-08-23T15:31:00+03:00

2025-08-23T15:31:00+03:00

2025-08-23T16:34:00+03:00

в мире

нидерланды

израиль

хамас

палестинская национальная администрация

сша

ГААГА, 23 авг - РИА Новости. Король Нидерландов Виллем-Александр освободил от должностей главу МИД страны Каспара Велдкампа и других членов правительства из партии "Новый общественный договор" (NSC), подавших в отставку из-за неудавшейся попытки договориться по мерам в отношении Израиля, говорится в заявлении королевского дворца. Сообщается, что король в пятницу вечером был проинформирован премьер-министром Нидерландов Диком Схофом о заседании кабмина, по итогам которого министры и государственные секретари, представляющие в правящей коалиции партию "Новый общественный договор" (NSC), попросили об отставке. "По рекомендации премьер-министра король предоставил этим министрам и государственным секретарям освобождение от должностей с 22 августа 2025 года", - говорится в сообщении. Таким образом, король освободил от должностей главу МИД Нидерландов Каспара Велдкампа, вице-премьера и министра социальных дел и занятости Эдди ван Хейема, министра внутренних дел и по делам королевства Юдит Аутермарк, министра образования, культуры и науки Эппо Брейнса, министра здравоохранения, социального обеспечения и спорта Даниэль Янсен, а также четырех государственных секретарей.Глава нидерландского правительства Схоф в субботу в соцсети Х заявил, что власти уважают решение членов кабмина сложить свои полномочия, но глубоко сожалеют о них.В пятницу Велдкамп объявил о решении уйти в отставку после того, как ему не удалось согласовать с другими членами правительства новые меры в отношении Израиля из-за ухудшающейся ситуации в секторе Газа. Министр пояснил, что чувствует себя ограниченным в возможностях самостоятельно проводить политику, которую он считает необходимой. Вслед за ним об отставке попросили другие члены правительства, которые являются однопартийцами Велдкампа.Ранее министр пообещал представить парламенту Нидерландов дополнительные меры в отношении Израиля из-за ситуации в Газе. Однако его инициативы не нашли поддержку у других членов кабинета министров.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 62 тысячи, большинство среди которых - мирные жители.Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур заявил РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов США. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта.В последние месяцы Израиль усилил блокаду, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.

нидерланды

израиль

сша

2025

Новости

