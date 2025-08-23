https://ria.ru/20250823/nedvizhimost-2037148394.html
Рязанская область вошла в проект вовлечения объектов недвижимости в оборот
РЯЗАНЬ, 23 авг - РИА Новости. Рязанская область и Росреестр подписали соглашение о сотрудничестве в рамках пилотного проекта по вовлечению объектов недвижимости в экономический оборот, сообщил губернатор Павел Малков. "Рязанская область присоединилась к пилотному проекту по вовлечению бесхозной земли и недвижимости в экономический оборот. Подписали соглашение о сотрудничестве с руководителем Росреестра Олегом Александровичем Скуфинским", - написал Малков в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что в Рязанской области до сих пор много заброшенных земель и пустующих объектов. В то же время предпринимателям нужны площадки для развития бизнеса, а семьям - возможность получить землю под строительство дома. "Наша общая задача - навести порядок, вовлечь заброшенные земли и объекты в оборот, чтобы они работали на людей и на развитие региона", - отметил губернатор. По данным пресс-службы правительства Рязанской области, проект реализуется с 2024 года и направлен на повышение качества использования земельного ресурса, в том числе выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и свободных земельных участков для вовлечения в оборот. В Рязанской области на сегодняшний день во всех муниципалитетах проведена инвентаризация, по каждому объекту утверждены планы мероприятий со сроками и конкретными исполнителями. Эта работа находится на контроле главы региона. Кроме того, уточняет пресс-служба, в регионе прошло совещание по вопросам реализации на территории Рязанской области указов президента РФ в сфере земли и недвижимости. Участники обсудили проект "Полный и точный реестр", наполнение ЕГРН актуальными сведениями, реализацию федеральной программы "Национальная система пространственных данных" и проведение кадастровой оценки в 2026 году с использованием платформы НСПД.
рязанская область
