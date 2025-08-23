В Сибири нашли уникальную могилу скифского воина
© Фото : пресс-служба СФУ/Евгений ПузинБоевой чекан, сделанный из дефицитного железа, по размерам и мощи превосходит обычные для своего времени топоры-клевцы
© Фото : пресс-служба СФУ/Евгений Пузин
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Ученые Сибирского федерального университета обнаружили в Красноярском крае необычное захоронение воина VI века до н.э., принадлежавшего к элите скифо-сибирского мира, сообщили в Минобрнауки России.
Уникальная находка была сделана на берегу реки Кемь, левого притока Енисея. Погребенный мужчина владел ценными для своего времени артефактами: поясом с бронзовыми бляшками, изображающими хищных птиц, пряжкой с изображением головы архара, бронзовыми накладками, пронизками (украшениями со сквозным отверстием), полированным металлическим зеркалом, набором ножей, топоров, луком со стрелами, а также железным боевым чеканом, превосходящим стандартные боевые топоры-клевцы того времени.
"Железо вошло в широкий обиход в этой части света только через пять столетий, ближе ко II веку до н.э., в период расширения географии хуннуских военных походов. Можно сказать, у обнаруженного воина был редчайший и передовой для его времени артефакт", — отметил заведующий лабораторией археологии Енисейской Сибири СФУ Павел Мандрыка.
По словам исследователя, боевой железный чекан имеет заостренный пробойник, предназначенный для пробивания доспеха неприятеля и нанесения ему серьезных ран. Оружие из дефицитного на то время железа говорит о высоком статусе его владельца.
© Фото : пресс-служба СФУ/Евгений ПузинБронзовый топорик-кельт с растительным орнаментом
Бронзовый топорик-кельт с растительным орнаментом
© Фото : пресс-служба СФУ/Евгений ПузинПряжка с изображением головы горного барана
Пряжка с изображением головы горного барана
© Фото : пресс-служба СФУ/Евгений ПузинБронзовая бляха-нашивка, могла украшать лошадиную сбрую
Бронзовая бляха-нашивка, могла украшать лошадиную сбрую
© Фото : пресс-служба СФУ/Евгений ПузинБронзовая пряжка с изображением хищных птиц
Бронзовая пряжка с изображением хищных птиц
© Фото : пресс-служба СФУ/Евгений ПузинПуговица
Пуговица
"Небольшие бляшки в форме сдвоенных голов хищных птиц, повернутых друг к другу, выполнены с элементами скифо-сибирского звериного стиля. Этот стиль характерен для культур Верхнего Приобья (VI–V вв. до н. э.). Скорее всего, этот воин пришел с юго-запада, а не из Тывы и Минусинских котловин. И двигался он в обход современной красноярской лесостепи. Вместе с останками мы нашли детали, которыми декорировалась конская упряжь", — подчеркнул Мандрыка.
Он добавил, что воинами в ту эпоху могли быть и женщины, и подростки, однако останки и найденные в могильнике вещи все же указывают на принадлежность мужчине. Зеркало и набор ударного и колющего оружия — обычный "воинский набор" древности. При этом зеркала из полированной бронзы не только были показателями статуса, но и, вероятно, выполняли ритуальную функцию.