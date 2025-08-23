https://ria.ru/20250823/nauka-2037018004.html

В Сибири нашли уникальную могилу скифского воина

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Ученые Сибирского федерального университета обнаружили в Красноярском крае необычное захоронение воина VI века до н.э., принадлежавшего к элите скифо-сибирского мира, сообщили в Минобрнауки России.Уникальная находка была сделана на берегу реки Кемь, левого притока Енисея. Погребенный мужчина владел ценными для своего времени артефактами: поясом с бронзовыми бляшками, изображающими хищных птиц, пряжкой с изображением головы архара, бронзовыми накладками, пронизками (украшениями со сквозным отверстием), полированным металлическим зеркалом, набором ножей, топоров, луком со стрелами, а также железным боевым чеканом, превосходящим стандартные боевые топоры-клевцы того времени."Железо вошло в широкий обиход в этой части света только через пять столетий, ближе ко II веку до н.э., в период расширения географии хуннуских военных походов. Можно сказать, у обнаруженного воина был редчайший и передовой для его времени артефакт", — отметил заведующий лабораторией археологии Енисейской Сибири СФУ Павел Мандрыка.По словам исследователя, боевой железный чекан имеет заостренный пробойник, предназначенный для пробивания доспеха неприятеля и нанесения ему серьезных ран. Оружие из дефицитного на то время железа говорит о высоком статусе его владельца."Небольшие бляшки в форме сдвоенных голов хищных птиц, повернутых друг к другу, выполнены с элементами скифо-сибирского звериного стиля. Этот стиль характерен для культур Верхнего Приобья (VI–V вв. до н. э.). Скорее всего, этот воин пришел с юго-запада, а не из Тывы и Минусинских котловин. И двигался он в обход современной красноярской лесостепи. Вместе с останками мы нашли детали, которыми декорировалась конская упряжь", — подчеркнул Мандрыка.Он добавил, что воинами в ту эпоху могли быть и женщины, и подростки, однако останки и найденные в могильнике вещи все же указывают на принадлежность мужчине. Зеркало и набор ударного и колющего оружия — обычный "воинский набор" древности. При этом зеркала из полированной бронзы не только были показателями статуса, но и, вероятно, выполняли ритуальную функцию.

