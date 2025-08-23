Рейтинг@Mail.ru
В Сибири нашли уникальную могилу скифского воина - РИА Новости, 23.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
09:00 23.08.2025
https://ria.ru/20250823/nauka-2037018004.html
В Сибири нашли уникальную могилу скифского воина
В Сибири нашли уникальную могилу скифского воина - РИА Новости, 23.08.2025
В Сибири нашли уникальную могилу скифского воина
Ученые Сибирского федерального университета обнаружили в Красноярском крае необычное захоронение воина VI века до н.э., принадлежавшего к элите скифо-сибирского РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T09:00:00+03:00
2025-08-23T09:00:00+03:00
наука
красноярский край
сибирский федеральный университет
россия
кемь
что не найдешь в учебнике
археология
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037010183_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5087aed1678f2c772dd1afdff7d2e927.jpg
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Ученые Сибирского федерального университета обнаружили в Красноярском крае необычное захоронение воина VI века до н.э., принадлежавшего к элите скифо-сибирского мира, сообщили в Минобрнауки России.Уникальная находка была сделана на берегу реки Кемь, левого притока Енисея. Погребенный мужчина владел ценными для своего времени артефактами: поясом с бронзовыми бляшками, изображающими хищных птиц, пряжкой с изображением головы архара, бронзовыми накладками, пронизками (украшениями со сквозным отверстием), полированным металлическим зеркалом, набором ножей, топоров, луком со стрелами, а также железным боевым чеканом, превосходящим стандартные боевые топоры-клевцы того времени."Железо вошло в широкий обиход в этой части света только через пять столетий, ближе ко II веку до н.э., в период расширения географии хуннуских военных походов. Можно сказать, у обнаруженного воина был редчайший и передовой для его времени артефакт", — отметил заведующий лабораторией археологии Енисейской Сибири СФУ Павел Мандрыка.По словам исследователя, боевой железный чекан имеет заостренный пробойник, предназначенный для пробивания доспеха неприятеля и нанесения ему серьезных ран. Оружие из дефицитного на то время железа говорит о высоком статусе его владельца."Небольшие бляшки в форме сдвоенных голов хищных птиц, повернутых друг к другу, выполнены с элементами скифо-сибирского звериного стиля. Этот стиль характерен для культур Верхнего Приобья (VI–V вв. до н. э.). Скорее всего, этот воин пришел с юго-запада, а не из Тывы и Минусинских котловин. И двигался он в обход современной красноярской лесостепи. Вместе с останками мы нашли детали, которыми декорировалась конская упряжь", — подчеркнул Мандрыка.Он добавил, что воинами в ту эпоху могли быть и женщины, и подростки, однако останки и найденные в могильнике вещи все же указывают на принадлежность мужчине. Зеркало и набор ударного и колющего оружия — обычный "воинский набор" древности. При этом зеркала из полированной бронзы не только были показателями статуса, но и, вероятно, выполняли ритуальную функцию.
https://ria.ru/20230927/nauka-1898437738.html
https://ria.ru/20250412/nauka-2010750787.html
красноярский край
россия
кемь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037010183_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f499306fa60690361955e788d7366ba0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярский край, сибирский федеральный университет, россия, кемь, что не найдешь в учебнике, археология
Наука, Красноярский край, Сибирский федеральный университет, Россия, Кемь, Что не найдешь в учебнике, Археология

В Сибири нашли уникальную могилу скифского воина

© Фото : пресс-служба СФУ/Евгений ПузинБоевой чекан, сделанный из дефицитного железа, по размерам и мощи превосходит обычные для своего времени топоры-клевцы
Боевой чекан, сделанный из дефицитного железа, по размерам и мощи превосходит обычные для своего времени топоры-клевцы - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© Фото : пресс-служба СФУ/Евгений Пузин
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Ученые Сибирского федерального университета обнаружили в Красноярском крае необычное захоронение воина VI века до н.э., принадлежавшего к элите скифо-сибирского мира, сообщили в Минобрнауки России.
Уникальная находка была сделана на берегу реки Кемь, левого притока Енисея. Погребенный мужчина владел ценными для своего времени артефактами: поясом с бронзовыми бляшками, изображающими хищных птиц, пряжкой с изображением головы архара, бронзовыми накладками, пронизками (украшениями со сквозным отверстием), полированным металлическим зеркалом, набором ножей, топоров, луком со стрелами, а также железным боевым чеканом, превосходящим стандартные боевые топоры-клевцы того времени.
Черепа с созданными на них глиняными масками, относящимися к погребению тесинской археологической культуры. Фото раскопок 2021 г. Археологический памятник Уйтаг-5 в Аскизском районе Республики Хакасия. Институт археологии и этнографии СО РАН/Евгений Богданов - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
Найдены легендарные воины Сибири? Ученые пришли к неожиданным выводам
27 сентября 2023, 03:00
«
"Железо вошло в широкий обиход в этой части света только через пять столетий, ближе ко II веку до н.э., в период расширения географии хуннуских военных походов. Можно сказать, у обнаруженного воина был редчайший и передовой для его времени артефакт", — отметил заведующий лабораторией археологии Енисейской Сибири СФУ Павел Мандрыка.
По словам исследователя, боевой железный чекан имеет заостренный пробойник, предназначенный для пробивания доспеха неприятеля и нанесения ему серьезных ран. Оружие из дефицитного на то время железа говорит о высоком статусе его владельца.
© Фото : пресс-служба СФУ/Евгений ПузинБронзовый топорик-кельт с растительным орнаментом
Бронзовый топорик-кельт с растительным орнаментом
Бронзовый топорик-кельт с растительным орнаментом
© Фото : пресс-служба СФУ/Евгений Пузин
1 из 5
© Фото : пресс-служба СФУ/Евгений ПузинПряжка с изображением головы горного барана
Пряжка с изображением головы горного барана
Пряжка с изображением головы горного барана
© Фото : пресс-служба СФУ/Евгений Пузин
2 из 5
© Фото : пресс-служба СФУ/Евгений ПузинБронзовая бляха-нашивка, могла украшать лошадиную сбрую
Бронзовая бляха-нашивка, могла украшать лошадиную сбрую
Бронзовая бляха-нашивка, могла украшать лошадиную сбрую
© Фото : пресс-служба СФУ/Евгений Пузин
3 из 5
© Фото : пресс-служба СФУ/Евгений ПузинБронзовая пряжка с изображением хищных птиц
Бронзовая пряжка с изображением хищных птиц
Бронзовая пряжка с изображением хищных птиц
© Фото : пресс-служба СФУ/Евгений Пузин
4 из 5
© Фото : пресс-служба СФУ/Евгений ПузинПуговица
Пуговица
Пуговица
© Фото : пресс-служба СФУ/Евгений Пузин
5 из 5
Бронзовый топорик-кельт с растительным орнаментом
© Фото : пресс-служба СФУ/Евгений Пузин
1 из 5
Пряжка с изображением головы горного барана
© Фото : пресс-служба СФУ/Евгений Пузин
2 из 5
Бронзовая бляха-нашивка, могла украшать лошадиную сбрую
© Фото : пресс-служба СФУ/Евгений Пузин
3 из 5
Бронзовая пряжка с изображением хищных птиц
© Фото : пресс-служба СФУ/Евгений Пузин
4 из 5
Пуговица
© Фото : пресс-служба СФУ/Евгений Пузин
5 из 5
"Небольшие бляшки в форме сдвоенных голов хищных птиц, повернутых друг к другу, выполнены с элементами скифо-сибирского звериного стиля. Этот стиль характерен для культур Верхнего Приобья (VI–V вв. до н. э.). Скорее всего, этот воин пришел с юго-запада, а не из Тывы и Минусинских котловин. И двигался он в обход современной красноярской лесостепи. Вместе с останками мы нашли детали, которыми декорировалась конская упряжь", — подчеркнул Мандрыка.
Разнотипные железные ножи из могильника Пинчуга-6 - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
В Сибири найдены следы древней технологии сварки
12 апреля, 09:00
Он добавил, что воинами в ту эпоху могли быть и женщины, и подростки, однако останки и найденные в могильнике вещи все же указывают на принадлежность мужчине. Зеркало и набор ударного и колющего оружия — обычный "воинский набор" древности. При этом зеркала из полированной бронзы не только были показателями статуса, но и, вероятно, выполняли ритуальную функцию.
 
НаукаКрасноярский крайСибирский федеральный университетРоссияКемьЧто не найдешь в учебникеАрхеология
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала