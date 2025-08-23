https://ria.ru/20250823/nato-2037118759.html

НАТО даст Трампу решительный бой за Украину

НАТО даст Трампу решительный бой за Украину - РИА Новости, 23.08.2025

НАТО даст Трампу решительный бой за Украину

Вероятность скорой встречи Владимира Путина с Зеленским стремительно уменьшается. Всего четыре дня назад Дональд Трамп объявил о том, что начал подготовку к... РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T08:37:00+03:00

2025-08-23T08:37:00+03:00

2025-08-23T08:49:00+03:00

аналитика

украина

россия

дональд трамп

владимир путин

нато

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037060072_0:160:1536:1024_1920x0_80_0_0_f5ea86937ba0a8a949efb2b74a5ee716.jpg

Вероятность скорой встречи Владимира Путина с Зеленским стремительно уменьшается. Всего четыре дня назад Дональд Трамп объявил о том, что начал подготовку к российско-украинскому саммиту, который затем перерастет в трехсторонний, — а теперь он уже говорит, что хочет, чтобы встреча Путина и Зеленского состоялась, а сам бы предпочел не присутствовать при ее продолжении. То есть трехсторонний саммит отделяется от двухстороннего — и это притом, что к последнему не ведется никакой подготовки.О том, что встреча Путина и Зеленского пока что не планируется, сообщил вчера Сергей Лавров — в интервью американскому телеканалу NBC. Не отвергая саму возможность такого саммита, глава МИД сказал, что встреча состоится, если для нее будет готова детальная повестка дня. То есть пройдут те самые переговоры делегаций двух стран, на которых настаивает Москва, — и на них будут достигнуты предварительные договоренности по принципиальным вопросам. Но Киев не хочет никаких переговоров и тем более договоренностей — там продолжают настаивать на том, что все должно обсуждаться только на встрече в верхах. Все понимают, что это равносильно отказу от встречи как таковой, но именно этого Зеленский и добивается. И он, и европейские лидеры считают, что Россия должна просто остановить боевые действия — и согласиться на гарантии безопасности Украины в том виде, как их сформулирует Европа. Но разве об этом договаривались Трамп и Путин на Аляске?Конечно, нет — и именно поэтому Сергей Лавров заявил, что на встрече в Белом доме в понедельник Зеленский фактически отверг все то, о чем шла речь на саммите президентов России и США: "Президент Трамп предложил после Анкориджа несколько пунктов, мнения по которым мы разделяем, и по некоторым из них мы согласились <...> проявить некоторую гибкость.(В ходе встречи в понедельник в Белом доме. — Прим. авт.) всем было предельно ясно, что есть несколько принципов, которые, как полагает Вашингтон, должны быть приняты, в том числе никакого членства в НАТО, <...> обсуждение территориальных вопросов — а Зеленский сказал "нет" на все это".Таким образом Москва указывает Вашингтону на то, что Зеленский, по сути, отверг трамповские предложения — именно так это воспринимают в России. Но может быть, на Аляске и в ходе разговора в понедельник по телефону Трамп неправильно понял Путина? И президент России пообещал ему и встречу с Зеленским без предварительных условий, и согласие принять западный вариант гарантий безопасности для Украины, включающий еще и размещение на ее территории войск стран НАТО? И вообще, речь на Аляске шла только об обмене территориями?Конечно, нет — при всей "сложности перевода" (то есть разнице в трактовке Трампом и Путиным одних и тех же терминов), нет никаких сомнений в том, что позиция России о необходимости комплексного решения вопроса была донесена предельно внятно. Просто на встрече с Зеленским и европейцами Трамп столкнулся с консолидированной позицией "никаких уступок России, максимум обмен территориями, и то меньший по объему, и то после согласия Москвы на перемирие и в зависимости от того, как будет себя вести Путин" — и взял паузу. Чтобы посмотреть на все сразу — в том числе и на развитие ситуации на фронте. Если оно будет неблагоприятным для Украины, Трамп сможет перейти к давлению на Зеленского — смотрите, вы и так теряете территорию, давайте быстрее соглашайтесь договариваться с Путиным. Точно также обстоит дело и с европейскими гарантиями безопасности Украине — президент США хочет увидеть окончательно сформулированные европейские предложения на этот счет, чтобы потом начать "утрамбовывать" их до масштаба, который, как ему представляется, окажется приемлемым для России.Сработает ли такая тактика? Маловероятно: несмотря на то что все понимают европейский блеф и неготовность отправлять войска на Украину без американских гарантий их безопасности (которые, судя по всему, Трамп давать не намерен), Старый свет продолжает поддерживать Зеленского в его решимости не идти ни на какие серьезные уступки. Более того, пока Трамп повторяет тезис о том, что "Украина не будет в НАТО", атлантисты упорно раскручивают тезис "Украина рано или поздно будет в НАТО". Вскоре после выхода в эфир интервью Лаврова, в Киеве состоялась пресс-конференция генсека НАТО Рютте. И что услышал весь мир?"Мы подтвердили в Вашингтоне (на саммите с Трампом в понедельник. — Прим. авт.), что существует необратимый путь Украины в НАТО, но это правда, что пара союзников по НАТО, в том числе США, а также Венгрия, говорят: "не сейчас", "может быть", "никогда", "может быть, в будущем".То есть Европа не просто не хочет закрыть тему вступления Украины в НАТО — она активно ее педалирует, указывая на необратимость этого в будущем. Это нельзя назвать ничем иным, как сознательным провоцированием России на отказ от любых переговоров по Украине — ведь нам нужны не просто железобетонные гарантии невступления Незалежной в альянс, но и законодательное закрепление нейтрального статуса Украины (включая ее отказ от стремления вступить в НАТО). Чтобы нейтрализовать европейские провокации и сохранить шансы на переговоры Трампу придется приложить самые серьезные усилия — и ближайшие дни покажут, захочет ли он этого. И будет ли успешен на этом пути.

https://ria.ru/20250821/ukraina-2036584472.html

https://ria.ru/20250820/reshenie-2036303300.html

https://ria.ru/20250821/ukraina-2036606341.html

https://ria.ru/20250821/zelenskiy-2036589325.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

аналитика, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, нато, владимир зеленский