Рейтинг@Mail.ru
В Москве открылась фотовыставка "Харьковская весна" - РИА Новости, 23.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:06 23.08.2025
https://ria.ru/20250823/moskva-2037202021.html
В Москве открылась фотовыставка "Харьковская весна"
В Москве открылась фотовыставка "Харьковская весна" - РИА Новости, 23.08.2025
В Москве открылась фотовыставка "Харьковская весна"
Фотовыставка "Харьковская весна" открылась в субботу в Столичной галерее художников, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T19:06:00+03:00
2025-08-23T19:06:00+03:00
культура
виталий ганчев
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036553154_0:154:2979:1830_1920x0_80_0_0_f57afe5c61253880b079adca710ab5d4.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Фотовыставка "Харьковская весна" открылась в субботу в Столичной галерее художников, передает корреспондент РИА Новости. Дата выбрана неслучайно, поскольку 23 августа в Харькове отмечается День освобождения от немецко-фашистских захватчиков и День города. Именно Харьков стал местом, где началась "Русская весна". "Эта выставка для нас имеет особое значение, потому что мы хотим донести эти работы. Может быть, их не так много, но они показывают, как город жил, когда произошел государственный переворот в Киеве", - сказал на открытии глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. На фотовыставке представлены фотографии событий 2014 года, происходивших на территории Харьковской области, а также 2022 года, посвященных началу освобождения Харьковщины. Фотовыставка будет открыта до 29 августа ежедневно с 15.00 до 20.00.
https://ria.ru/20250821/vystavka-2036806167.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036553154_100:0:2744:1983_1920x0_80_0_0_e2c583d1a37576cbb6820c4585f1e879.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
виталий ганчев, россия, москва
Культура, Виталий Ганчев, Россия, Москва
В Москве открылась фотовыставка "Харьковская весна"

В Столичной галерее художников открылась фотовыставка "Харьковская весна"

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Вид на Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Фотовыставка "Харьковская весна" открылась в субботу в Столичной галерее художников, передает корреспондент РИА Новости.
Дата выбрана неслучайно, поскольку 23 августа в Харькове отмечается День освобождения от немецко-фашистских захватчиков и День города. Именно Харьков стал местом, где началась "Русская весна".
"Эта выставка для нас имеет особое значение, потому что мы хотим донести эти работы. Может быть, их не так много, но они показывают, как город жил, когда произошел государственный переворот в Киеве", - сказал на открытии глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
На фотовыставке представлены фотографии событий 2014 года, происходивших на территории Харьковской области, а также 2022 года, посвященных началу освобождения Харьковщины.
Фотовыставка будет открыта до 29 августа ежедневно с 15.00 до 20.00.
Мультимедийная выставка Свидетели Великой Победы - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Выставка "Свидетели Великой Победы" открылась в Ростове
21 августа, 17:21
 
КультураВиталий ГанчевРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала