В Москве открылась фотовыставка "Харьковская весна"
В Москве открылась фотовыставка "Харьковская весна"
В Москве открылась фотовыставка "Харьковская весна"
23.08.2025
2025-08-23T19:06:00+03:00
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Фотовыставка "Харьковская весна" открылась в субботу в Столичной галерее художников, передает корреспондент РИА Новости. Дата выбрана неслучайно, поскольку 23 августа в Харькове отмечается День освобождения от немецко-фашистских захватчиков и День города. Именно Харьков стал местом, где началась "Русская весна". "Эта выставка для нас имеет особое значение, потому что мы хотим донести эти работы. Может быть, их не так много, но они показывают, как город жил, когда произошел государственный переворот в Киеве", - сказал на открытии глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. На фотовыставке представлены фотографии событий 2014 года, происходивших на территории Харьковской области, а также 2022 года, посвященных началу освобождения Харьковщины. Фотовыставка будет открыта до 29 августа ежедневно с 15.00 до 20.00.
