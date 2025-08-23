https://ria.ru/20250823/moskva-2037088819.html

Ликсутов: представители 9 стран ознакомились с предприятиями ОЭЗ Москвы

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Зарубежные делегаты IV Международного транспортного саммита, прошедшего в Москве, ознакомились с высокотехнологичной продукцией предприятий электромобилестроения ОЭЗ "Технополис Москва", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Международный транспортный саммит, который мы проводим при поддержке мэра Москвы Сергея Собянина, способствует укреплению научно-технического сотрудничества, обмену опытом по внедрению инновационных разработок и обсуждению актуальных тенденций в отрасли. Российская столица является мировым лидером в сфере развития электротранспорта. В частности, в городе создан межотраслевой кластер электромобилестроения, куда входит 64 компании, половина из которых локализовала свои производства в ОЭЗ "Технополис Москва". С их высокотехнологичной продукцией гости саммита смогли ознакомиться в рамках экскурсии на площадку "Печатники", – привели слова Ликсутова в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.Среди зарубежных гостей ОЭЗ - представители Турции, Сербии, Кубы, Перу, Филиппин, Ганы, Лаоса, ЮАР и Кении."ОЭЗ Москвы – флагман столичной промышленности. Свыше 230 предприятий здесь выпускают лекарственные средства, высокотехнологичные медицинские изделия и оборудование, микроэлектронику, программное обеспечение, роботизированные системы, новые материалы, беспилотные авиасистемы. Локализация производства на территории с развитой инфраструктурой, инженерными коммуникациями и поддержкой со стороны города способствует развитию предприятий, достижению технологического лидерства", - сообщил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.Он отметил, что участникам IV Международного транспортного саммита из девяти стран продемонстрировали современную и износостойкую композитную продукцию, применяемую в автопромышленности, транспортной инфраструктуре. Гости также увидели изделия из фотополимеров, углеродное волокно, интегральные схемы для промышленного и специального применения"Для нашей страны большая честь получить приглашение на Московский транспортный саммит. Благодаря этой возможности мы познакомились с ОЭЗ "Технополис Москва" и ее моделью инновационного и технологического развития. Мы высоко ценим возможность обменяться опытом и изучить возможности дальнейшего сотрудничества в транспортной и промышленной отраслях. Это благоприятно скажется на экономическом сотрудничестве наших стран", - приводится в сообщении отзыв директора проектной организации из Пакистана "Ремедекс Прайвит Лимитед" Мухаммада Башира Бадшаха.IV Международный транспортный саммит прошел в Москве 21 и 22 августа. В нем участвовали свыше 120 зарубежных гостей из 41 мегаполиса стран СНГ, Ближнего Востока, Азии, Африки и Латинской Америки.

