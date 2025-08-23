https://ria.ru/20250823/moshennichestvo-2037103192.html
МВД рассказало о схеме мошенничества с автомобилями
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Мошенники при продаже несуществующего авто обещают доставку "до порога" и стоимость ниже рынка, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Как понять, что вас пытаются вовлечь в покупку несуществующего автомобиля? Просят оплатить таможенный налог по переводу на физлицо, предлагают цену на автомобиль значительно ниже рыночной, обещают оформить доставку "до порога", - говорится в материалах. Уточняется, что подобным образом мошенники уже обманули двух россиян из разных регионов России. Одна из жертв перевела на счета аферистов пару миллионов рублей.
