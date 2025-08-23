Рейтинг@Mail.ru
МВД рассказало о схеме мошенничества с автомобилями - РИА Новости, 23.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:33 23.08.2025
https://ria.ru/20250823/moshennichestvo-2037103192.html
МВД рассказало о схеме мошенничества с автомобилями
МВД рассказало о схеме мошенничества с автомобилями - РИА Новости, 23.08.2025
МВД рассказало о схеме мошенничества с автомобилями
Мошенники при продаже несуществующего авто обещают доставку "до порога" и стоимость ниже рынка, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T01:33:00+03:00
2025-08-23T01:33:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:297:3114:2048_1920x0_80_0_0_2b7e431f77eb6a1472ed43389ee78ad2.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Мошенники при продаже несуществующего авто обещают доставку "до порога" и стоимость ниже рынка, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Как понять, что вас пытаются вовлечь в покупку несуществующего автомобиля? Просят оплатить таможенный налог по переводу на физлицо, предлагают цену на автомобиль значительно ниже рыночной, обещают оформить доставку "до порога", - говорится в материалах. Уточняется, что подобным образом мошенники уже обманули двух россиян из разных регионов России. Одна из жертв перевела на счета аферистов пару миллионов рублей.
https://ria.ru/20250821/telegram-2036753709.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1f9ba150b3dfe40b3eac61f3304ebb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
МВД рассказало о схеме мошенничества с автомобилями

МВД: мошенники при продаже несуществующего авто предлагают стоимость ниже рынка

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Мошенники при продаже несуществующего авто обещают доставку "до порога" и стоимость ниже рынка, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Как понять, что вас пытаются вовлечь в покупку несуществующего автомобиля? Просят оплатить таможенный налог по переводу на физлицо, предлагают цену на автомобиль значительно ниже рыночной, обещают оформить доставку "до порога", - говорится в материалах.
Уточняется, что подобным образом мошенники уже обманули двух россиян из разных регионов России. Одна из жертв перевела на счета аферистов пару миллионов рублей.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
В МВД рассказали о новой схеме мошенничества при оплате ЖКХ
21 августа, 15:37
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала