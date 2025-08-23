Рейтинг@Mail.ru
Потребности многодетных семей учтут при капремонте школ в Мордовии
Республика Мордовия
Республика Мордовия
 
17:36 23.08.2025
Потребности многодетных семей учтут при капремонте школ в Мордовии
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг - РИА Новости. Потребности многодетных семей будут учитывать в Мордовии при капитальном ремонте школ, сообщает пресс-служба главы республики. Глава Мордовии и председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Семья" Артём Здунов в ходе республиканского образовательного форума подчеркнул важность соблюдения принципа семейноцентричности в школе. Он отметил, что в учебных заведениях, особенно для многодетных семей, необходимо создавать максимально комфортные условия. "Если у женщины, которая приходит в школу за ребенком, есть грудничок, то должно быть место, где она могла бы разместиться, перепеленать, покормить малыша. Создание таких условий зависит только от нас", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Он отметил, что необходимые условия можно создать во время капитального ремонта учебных заведений. В школах будут создавать семейные пространства, ориентированные на потребности детей и родителей. Отмечается, что в этом году в Мордовии началось масштабное обновление образовательной инфраструктуры – самое крупное за всю историю региона. В рамках нацпроекта "Молодежь и дети" сейчас ремонтируют 10 школ. За три года отремонтируют 75 зданий образовательных учреждений на сумму почти 7 миллиардов рублей федеральных средств. Глава Мордовии отметил важность своевременных решений по комфорту, подчеркнув, что "многодетной семье должно быть удобно везде, какие бы организации они ни посещали". По его словам, такой подход будет формировать благоприятную среду, учитывающую реальные потребности семей и способствующую их развитию.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг - РИА Новости. Потребности многодетных семей будут учитывать в Мордовии при капитальном ремонте школ, сообщает пресс-служба главы республики.
Глава Мордовии и председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Семья" Артём Здунов в ходе республиканского образовательного форума подчеркнул важность соблюдения принципа семейноцентричности в школе. Он отметил, что в учебных заведениях, особенно для многодетных семей, необходимо создавать максимально комфортные условия.
"Если у женщины, которая приходит в школу за ребенком, есть грудничок, то должно быть место, где она могла бы разместиться, перепеленать, покормить малыша. Создание таких условий зависит только от нас", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Он отметил, что необходимые условия можно создать во время капитального ремонта учебных заведений. В школах будут создавать семейные пространства, ориентированные на потребности детей и родителей.
Отмечается, что в этом году в Мордовии началось масштабное обновление образовательной инфраструктуры – самое крупное за всю историю региона. В рамках нацпроекта "Молодежь и дети" сейчас ремонтируют 10 школ. За три года отремонтируют 75 зданий образовательных учреждений на сумму почти 7 миллиардов рублей федеральных средств.
Глава Мордовии отметил важность своевременных решений по комфорту, подчеркнув, что "многодетной семье должно быть удобно везде, какие бы организации они ни посещали". По его словам, такой подход будет формировать благоприятную среду, учитывающую реальные потребности семей и способствующую их развитию.
