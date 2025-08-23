В Молдавии полиция блокирует митинги оппозиции

https://ria.ru/20250823/moldavija-2037207041.html

Полицейские подразделения в нескольких городах Молдавии препятствуют проведению митингов сторонников оппозиционного блока "Победа", ссылаясь на законодательство РИА Новости, 23.08.2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037212377_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2956ee36282a4e85276f02bee5581efe.jpg

КИШИНЕВ, 23 авг - РИА Новости. Полицейские подразделения в нескольких городах Молдавии препятствуют проведению митингов сторонников оппозиционного блока "Победа", ссылаясь на законодательство о запрете оплачиваемых протестных акций. Протестные настроения в Молдавии нарастают на фоне ухудшения экономической ситуации. Страна несколько лет переживает волну кризиса - в 2022 году инфляция достигла рекордных 30,2%. Хотя к концу 2023 года властям удалось снизить ее до 7%, в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации. В минувшую субботу очередная акция протеста оппозиции в Кишиневе завершилась жестким разгоном участников и разборкой палаточного городка, установленного протестующими. Акция была организована оппозиционным блоком "Победа" против политики президента Майи Санду. Протестующие требовали освобождения политических заключенных и прекращения репрессий против оппозиции. Лидер блока "Победа" Илан Шор неоднократно призывал оппозицию и ее сторонников выйти на протесты по месту жительства. Очевидцы в социальных сетях делятся видео, на которых полицейские препятствуют проведению митингов оппозиции. Так, в городе Бельцы полиция ведет видеонаблюдение на улицах и предупреждает граждан о возможных наказаниях за участие в несанкционированных акциях. В Оргееве патрулирующие автомобили транслируют через громкоговорители сообщения о незаконности подобных мероприятий. Молдавское законодательство предусматривает санкции за требование или получение денег за участие в протестных акциях. Полиция утверждает, что митинги оппозиции являются проплаченными. "Такие действия являются запугиванием и попыткой давления на людей", - заявил глава фракции "Победа" в городском собрании Бельц Вячеслав Жуков, комментируя действия правоохранителей. В ходе предупредительных мероприятий был задержан депутат городского собрания Чадыр-Лунги Александр Паня. "Фактически меня удерживают против моей воли и против закона. Это прямое нарушение моих прав как гражданина и как муниципального советника", - сообщил Паня из изолятора полиции. В Кишиневе лидер партии "Шанс" Алексей Лунгу критиковал присутствие большого количества полицейских на акции протеста. "Здесь столько полиции собралось, как будто сотрудникам правоохранительных органов больше нечем заняться! Ясно, что начался террор граждан", - заявил он в видеообращении, которое опубликовал в социальной сети Facebook*. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

