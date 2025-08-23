https://ria.ru/20250823/mahachkala-2037223248.html
МАХАЧКАЛА, 23 авг - РИА Новости. Суд в Махачкале арестовал шестерых мужчин, подозреваемых в похищении человека и вымогательстве у него более 6 миллионов рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов республики. Ранее в СК России сообщили о задержании в результате проведенных в Москве и Махачкале обысковых мероприятий шестерых жителей Дагестана по подозрению в похищении человека и вымогательстве. "В Советский районный суд города Махачкалы поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в отношении шести жителей республики, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 3 статьи 126 и пунктами "а, б" части 3 статьи 163 УК РФ (похищение человека и вымогательство)…. Суд постановил избрать в отношении подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 23 суток, то есть по 13 октября 2025 года включительно", - говорится в сообщении. По данным следствия, не позднее июня 2025 года шестеро жителей Дагестана, объединившись в организованную преступную группу, похитили жителя Махачкалы и против его воли доставили в специально оборудованное помещение в Хасавюртовском районе Дагестана. Применяя в отношении потерпевшего физическое насилие, психологическое давление и угрозы, они потребовали от него свыше 6 миллионов рублей. В итоге потерпевший согласился передать указанную сумму, после чего его освободили.
В Махачкале арестовали подозреваемых в похищении человека
