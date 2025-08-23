https://ria.ru/20250823/lenoblast-2037166508.html

В Ленинградской области сообщили о возможном заходе БПЛА

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о возможном заходе БПЛА в воздушное пространство региона. РИА Новости, 23.08.2025

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о возможном заходе БПЛА в воздушное пространство региона. "Возможен заход БПЛА в воздушное пространство Ленобласти. Скорость мобильного интернета снижена в юго-западных районах региона", - написал он в своем Telegram-канале.

