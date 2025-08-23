https://ria.ru/20250823/lenoblast-2037166508.html
В Ленинградской области сообщили о возможном заходе БПЛА
В Ленинградской области сообщили о возможном заходе БПЛА - РИА Новости, 23.08.2025
В Ленинградской области сообщили о возможном заходе БПЛА
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о возможном заходе БПЛА в воздушное пространство региона. РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T14:27:00+03:00
2025-08-23T14:27:00+03:00
2025-08-23T14:27:00+03:00
безопасность
ленинградская область
александр дрозденко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023699011_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_a158ea293c0a9313e940f8671954d16e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о возможном заходе БПЛА в воздушное пространство региона. "Возможен заход БПЛА в воздушное пространство Ленобласти. Скорость мобильного интернета снижена в юго-западных районах региона", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250823/sotrudnik-2037153904.html
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023699011_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_53ce63d6e9832a9b62d03e63fd2af92f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ленинградская область, александр дрозденко
Безопасность, Ленинградская область, Александр Дрозденко
В Ленинградской области сообщили о возможном заходе БПЛА
Дрозденко сообщил о возможном заходе БПЛА в воздушное пространство Ленобласти