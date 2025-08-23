Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области сообщили о возможном заходе БПЛА - РИА Новости, 23.08.2025
14:27 23.08.2025
В Ленинградской области сообщили о возможном заходе БПЛА
В Ленинградской области сообщили о возможном заходе БПЛА
2025-08-23T14:27:00+03:00
2025-08-23T14:27:00+03:00
безопасность
ленинградская область
александр дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о возможном заходе БПЛА в воздушное пространство региона. "Возможен заход БПЛА в воздушное пространство Ленобласти. Скорость мобильного интернета снижена в юго-западных районах региона", - написал он в своем Telegram-канале.
ленинградская область
безопасность, ленинградская область, александр дрозденко
Безопасность, Ленинградская область, Александр Дрозденко
В Ленинградской области сообщили о возможном заходе БПЛА

Дрозденко сообщил о возможном заходе БПЛА в воздушное пространство Ленобласти

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАлександр Дрозденко
Александр Дрозденко. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о возможном заходе БПЛА в воздушное пространство региона.
"Возможен заход БПЛА в воздушное пространство Ленобласти. Скорость мобильного интернета снижена в юго-западных районах региона", - написал он в своем Telegram-канале.
БезопасностьЛенинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
