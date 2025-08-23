https://ria.ru/20250823/lavrov-2037191941.html

Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили последние события на Южном Кавказе

Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили последние события на Южном Кавказе - РИА Новости, 23.08.2025

Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили последние события на Южном Кавказе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора обсудили последние события на Южном Кавказе, 23.08.2025

в мире

россия

азербайджан

астрахань

сергей лавров

джейхун байрамов

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора обсудили последние события на Южном Кавказе, сообщили в МИД России. "Двадцать третьего августа по инициативе азербайджанской стороны состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел России Сергеем Лавровым и Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД России. Там добавили, что главы внешнеполитических ведомств обменялись первыми оценками состоявшегося накануне в Астрахани заседания двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству под сопредседательством заместителей глав правительств Российской Федерации и Азербайджана. "Сергей Лавров и Джейхун Байрамов также обсудили последние события в регионе Южного Кавказа и взаимодействие Москвы и Баку на многосторонних площадках", - заключили в дипведомстве.

россия

азербайджан

астрахань

2025

