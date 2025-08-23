Рейтинг@Mail.ru
Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили последние события на Южном Кавказе - РИА Новости, 23.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:27 23.08.2025
https://ria.ru/20250823/lavrov-2037191941.html
Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили последние события на Южном Кавказе
Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили последние события на Южном Кавказе - РИА Новости, 23.08.2025
Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили последние события на Южном Кавказе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора обсудили последние события на Южном Кавказе, РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T17:27:00+03:00
2025-08-23T17:27:00+03:00
в мире
россия
азербайджан
астрахань
сергей лавров
джейхун байрамов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774139539_0:0:2858:1609_1920x0_80_0_0_384e39cf67aea2a8fb1ed77b497ea11c.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора обсудили последние события на Южном Кавказе, сообщили в МИД России. "Двадцать третьего августа по инициативе азербайджанской стороны состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел России Сергеем Лавровым и Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД России. Там добавили, что главы внешнеполитических ведомств обменялись первыми оценками состоявшегося накануне в Астрахани заседания двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству под сопредседательством заместителей глав правительств Российской Федерации и Азербайджана. "Сергей Лавров и Джейхун Байрамов также обсудили последние события в регионе Южного Кавказа и взаимодействие Москвы и Баку на многосторонних площадках", - заключили в дипведомстве.
https://ria.ru/20250822/lavrov-2037056542.html
россия
азербайджан
астрахань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774139539_70:0:2799:2047_1920x0_80_0_0_dae1f37368692b8be1addfa45d4a7249.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, азербайджан, астрахань, сергей лавров, джейхун байрамов
В мире, Россия, Азербайджан, Астрахань, Сергей Лавров, Джейхун Байрамов
Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили последние события на Южном Кавказе

Лавров и Байрамов в телефонном разговоре обсудили события на Южном Кавказе

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора обсудили последние события на Южном Кавказе, сообщили в МИД России.
"Двадцать третьего августа по инициативе азербайджанской стороны состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел России Сергеем Лавровым и Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД России.
Там добавили, что главы внешнеполитических ведомств обменялись первыми оценками состоявшегося накануне в Астрахани заседания двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству под сопредседательством заместителей глав правительств Российской Федерации и Азербайджана.
"Сергей Лавров и Джейхун Байрамов также обсудили последние события в регионе Южного Кавказа и взаимодействие Москвы и Баку на многосторонних площадках", - заключили в дипведомстве.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Лавров в телефонной беседе выразил поддержку властям Венесуэлы
22 августа, 19:23
 
В миреРоссияАзербайджанАстраханьСергей ЛавровДжейхун Байрамов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала