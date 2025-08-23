https://ria.ru/20250823/kvartira-2037109192.html

Москвич не смог отсудить у бывшей тещи деньги на квартиру

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Москвич не смог отсудить у бывшей тещи более 6,5 миллиона рублей, которые передал ей на покупку квартиры, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. Как сказано в материалах, деньги истец передал теще, когда еще состоял в браке с ее дочерью. Однако спустя пару лет он развелся и потребовал возврата, отмечая, что они были переданы в долг. Не получив их обратно, он обратился в суд с иском о необоснованном обогащении. "Указанная сумма является существенной, поскольку эквивалентна его заработку за 7 лет. Передавать столь дорогостоящие подарки чужому человеку, в ущерб своим детям, у истца намерения не было", - отмечается в материалах. Женщина возражала против удовлетворения иска. Как указано в документах, семья вместе с детьми жила в квартире, принадлежащей ее родителям, она помогала им. Квартиру она решила купить, вложив в том числе и свои средства, чтобы сдавать для поддержания благосостояния семьи и затем оставить своим внучкам (детям истца). "Заявленные истцом требования носят злонамеренный характер вымогательства для достижения, по мнению ответчика, нечестной цели необоснованно обогатиться за счет ответчика, поскольку денежные средства передавались в рамках семейных отношений", - приводится в документах ее позиция. Суд согласился с ее доводами. "Между сторонами отсутствует какие-либо письменные доказательства, обязывающие вернуть ответчика денежные средства", - сказано в решении.

