Обломки украинского беспилотника упали на улицы Курска

Хинштейн: обломки сбитого ПВО украинского беспилотника упали на улицах Курска
КУРСК, 23 авг - РИА Новости. Обломки сбитого системой ПВО украинского беспилотника упали на улицах Курска, загорелся автомобиль, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
В субботу Минобороны РФ объявило об уничтожении с 12.00 мск до 14.00 мск 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, три БПЛА были сбиты над территорией Курской области.
"Наглядные свидетельства исторического беспамятства. Сегодня, в священный для всей страны праздник - день разгрома фашистско-немецких захватчиков в Курской битве - враг с помощью беспилотников атаковал наш регион. В результате работы ПВО обломки упали на нескольких улицах Курска в северо-западном микрорайоне", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Врио губернатора отметил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.
"Произошло возгорание припаркованного автомобиля рядом с домом. В одной из квартир повреждено окно. На местах работают оперативные службы. Будет проведен подомовой обход - обязательно поможем с восстановлением пострадавшего имущества. Информация о последствиях уточняется", - добавил Хинштейн.
Ежегодно в России 23 августа отмечается День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. Он установлен в соответствии с федеральным законом "О днях воинской славы (победных днях) России" от 13 марта 1995 года.