15:55 23.08.2025
https://ria.ru/20250823/kursk-2037177657.html
Обломки украинского беспилотника упали на улицы Курска
происшествия
курск
россия
курская область
александр хинштейн
КУРСК, 23 авг - РИА Новости. Обломки сбитого системой ПВО украинского беспилотника упали на улицах Курска, загорелся автомобиль, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. В субботу Минобороны РФ объявило об уничтожении с 12.00 мск до 14.00 мск 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, три БПЛА были сбиты над территорией Курской области. "Наглядные свидетельства исторического беспамятства. Сегодня, в священный для всей страны праздник - день разгрома фашистско-немецких захватчиков в Курской битве - враг с помощью беспилотников атаковал наш регион. В результате работы ПВО обломки упали на нескольких улицах Курска в северо-западном микрорайоне", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Врио губернатора отметил, что, по предварительным данным, пострадавших нет. "Произошло возгорание припаркованного автомобиля рядом с домом. В одной из квартир повреждено окно. На местах работают оперативные службы. Будет проведен подомовой обход - обязательно поможем с восстановлением пострадавшего имущества. Информация о последствиях уточняется", - добавил Хинштейн. Ежегодно в России 23 августа отмечается День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. Он установлен в соответствии с федеральным законом "О днях воинской славы (победных днях) России" от 13 марта 1995 года.
курск
россия
курская область
происшествия, курск, россия, курская область, александр хинштейн
Происшествия, Курск, Россия, Курская область, Александр Хинштейн
КУРСК, 23 авг - РИА Новости. Обломки сбитого системой ПВО украинского беспилотника упали на улицах Курска, загорелся автомобиль, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
В субботу Минобороны РФ объявило об уничтожении с 12.00 мск до 14.00 мск 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, три БПЛА были сбиты над территорией Курской области.
"Наглядные свидетельства исторического беспамятства. Сегодня, в священный для всей страны праздник - день разгрома фашистско-немецких захватчиков в Курской битве - враг с помощью беспилотников атаковал наш регион. В результате работы ПВО обломки упали на нескольких улицах Курска в северо-западном микрорайоне", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Врио губернатора отметил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.
"Произошло возгорание припаркованного автомобиля рядом с домом. В одной из квартир повреждено окно. На местах работают оперативные службы. Будет проведен подомовой обход - обязательно поможем с восстановлением пострадавшего имущества. Информация о последствиях уточняется", - добавил Хинштейн.
Ежегодно в России 23 августа отмечается День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. Он установлен в соответствии с федеральным законом "О днях воинской славы (победных днях) России" от 13 марта 1995 года.
