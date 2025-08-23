https://ria.ru/20250823/kazakhstan-2037167292.html
Токаев обсудил с Макроном международную повестку
Токаев обсудил с Макроном международную повестку - РИА Новости, 23.08.2025
Токаев обсудил с Макроном международную повестку
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном международную повестку в канун 80-летия ООН
АСТАНА, 23 авг - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном международную повестку в канун 80-летия ООН, сообщает в субботу пресс-служба казахстанского лидера. "По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Главы государств... обменялись мнениями по вопросам международной повестки дня в канун 80-летия ООН", - говорится в сообщении. В пресс-службе Токаева добавили, что президенты отметили позитивную динамику двухсторонних отношений и условились работать над дальнейшим развитием торгово-экономического сотрудничества.
