Рейтинг@Mail.ru
Токаев обсудил с Макроном международную повестку - РИА Новости, 23.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:31 23.08.2025
https://ria.ru/20250823/kazakhstan-2037167292.html
Токаев обсудил с Макроном международную повестку
Токаев обсудил с Макроном международную повестку - РИА Новости, 23.08.2025
Токаев обсудил с Макроном международную повестку
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном международную повестку в канун 80-летия ООН, сообщает в... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T14:31:00+03:00
2025-08-23T14:31:00+03:00
в мире
казахстан
франция
касым-жомарт токаев
эммануэль макрон
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906681322_0:326:2807:1905_1920x0_80_0_0_4039fc920ee9727797933d50999bb55f.jpg
АСТАНА, 23 авг - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном международную повестку в канун 80-летия ООН, сообщает в субботу пресс-служба казахстанского лидера. "По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Главы государств... обменялись мнениями по вопросам международной повестки дня в канун 80-летия ООН", - говорится в сообщении. В пресс-службе Токаева добавили, что президенты отметили позитивную динамику двухсторонних отношений и условились работать над дальнейшим развитием торгово-экономического сотрудничества.
https://ria.ru/20250823/foto-2037165008.html
казахстан
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906681322_21:0:2750:2047_1920x0_80_0_0_6704992720e20a016102ae54758cad08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, франция, касым-жомарт токаев, эммануэль макрон, оон
В мире, Казахстан, Франция, Касым-Жомарт Токаев, Эммануэль Макрон, ООН
Токаев обсудил с Макроном международную повестку

Токаев обсудил по телефону с Макроном международную повестку

© Фото : Официальный сайт Президента Республики КазахстанКасым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон
Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© Фото : Официальный сайт Президента Республики Казахстан
Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АСТАНА, 23 авг - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном международную повестку в канун 80-летия ООН, сообщает в субботу пресс-служба казахстанского лидера.
"По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Главы государств... обменялись мнениями по вопросам международной повестки дня в канун 80-летия ООН", - говорится в сообщении.
В пресс-службе Токаева добавили, что президенты отметили позитивную динамику двухсторонних отношений и условились работать над дальнейшим развитием торгово-экономического сотрудничества.
Трамп показал фотографию с саммита на Аляске - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
"Впали в панику". Во Франции отреагировали на фото Трампа с Путиным
Вчера, 14:19
 
В миреКазахстанФранцияКасым-Жомарт ТокаевЭммануэль МакронООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала