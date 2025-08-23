Рейтинг@Mail.ru
15:33 23.08.2025
Россиянин решил купить картошку и лишился всех сбережений
липецк
россия
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В Липецке мужчина лишился своих накоплений, пытаясь приобрести молодой картофель, сообщает LipetskMedia.ru.По данным источника, инцидент произошел, когда 45-летний житель Липецка решил купить двадцать мешков нового урожая картошки через сайт бесплатных объявлений. Он связался с продавцом из Воронежской области, который предложил доставить продукцию на собственной "ГАЗели". Для подтверждения покупки продавец попросил предоплату за бензин и половину стоимости картофеля в качестве залога.После того как мужчина перевел деньги, продавец сообщил о возникших "проблемах с электронным платежом". Он попросил жителя Липецка включить режим демонстрации экрана с открытым банковским приложением на телефоне. Мошенники таким образом смогли получить доступ к данным его банковских карт и кодам из СМС. В итоге с карты покупателя украли 40 тысяч рублей.
липецк, россия
Липецк, Россия
Картофель. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В Липецке мужчина лишился своих накоплений, пытаясь приобрести молодой картофель, сообщает LipetskMedia.ru.
По данным источника, инцидент произошел, когда 45-летний житель Липецка решил купить двадцать мешков нового урожая картошки через сайт бесплатных объявлений. Он связался с продавцом из Воронежской области, который предложил доставить продукцию на собственной "ГАЗели". Для подтверждения покупки продавец попросил предоплату за бензин и половину стоимости картофеля в качестве залога.
После того как мужчина перевел деньги, продавец сообщил о возникших "проблемах с электронным платежом". Он попросил жителя Липецка включить режим демонстрации экрана с открытым банковским приложением на телефоне. Мошенники таким образом смогли получить доступ к данным его банковских карт и кодам из СМС. В итоге с карты покупателя украли 40 тысяч рублей.
ЛипецкРоссия
 
 
