Россиянин решил купить картошку и лишился всех сбережений

В Липецке мужчина лишился своих накоплений, пытаясь приобрести молодой картофель, сообщает LipetskMedia.ru. РИА Новости, 23.08.2025

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В Липецке мужчина лишился своих накоплений, пытаясь приобрести молодой картофель, сообщает LipetskMedia.ru.По данным источника, инцидент произошел, когда 45-летний житель Липецка решил купить двадцать мешков нового урожая картошки через сайт бесплатных объявлений. Он связался с продавцом из Воронежской области, который предложил доставить продукцию на собственной "ГАЗели". Для подтверждения покупки продавец попросил предоплату за бензин и половину стоимости картофеля в качестве залога.После того как мужчина перевел деньги, продавец сообщил о возникших "проблемах с электронным платежом". Он попросил жителя Липецка включить режим демонстрации экрана с открытым банковским приложением на телефоне. Мошенники таким образом смогли получить доступ к данным его банковских карт и кодам из СМС. В итоге с карты покупателя украли 40 тысяч рублей.

