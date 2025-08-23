Рейтинг@Mail.ru
Журналист Караулов* не смог оспорить статус иноагента
05:07 23.08.2025
Журналист Караулов* не смог оспорить статус иноагента
россия
москва
андрей караулов
московский городской суд
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Журналист Андрей Караулов* не смог оспорить статус иноагента из-за полученного иностранного финансирования, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Минюст внес Караулова* в реестр иностранных агентов в июне 2023 года. Журналист в том же году подал иск к Минюсту РФ, но успеха не добился. Летом этого года Мосгорсуд рассмотрел жалобу Караулова*. Из материалов следует, что, по данным Минюста, Караулов* распространял сообщения в том числе политической направленности, получая за это денежные средства из-за рубежа. Защита Караулова* утверждала, что он не осуществлял политическую деятельность под иностранным влиянием, а только выражал свое мнение по актуальным политическим вопросам. Мосгорсуд в конце июня отверг эти доводы, решение включить журналиста в реестр иностранных агентов осталось в силе, заключается в материалах. Весной 2023 года в отношении Караулова* было возбуждено уголовное дело об осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации (часть 1 статьи 171 УК РФ) за сдачу в наем 11 квартир в Москве. Журналист объявлен в международный розыск.*Признан в РФ иностранным агентом.
россия, москва, андрей караулов, московский городской суд
Россия, Москва, Андрей Караулов, Московский городской суд
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Журналист Андрей Караулов* не смог оспорить статус иноагента из-за полученного иностранного финансирования, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Минюст внес Караулова* в реестр иностранных агентов в июне 2023 года. Журналист в том же году подал иск к Минюсту РФ, но успеха не добился. Летом этого года Мосгорсуд рассмотрел жалобу Караулова*.
Из материалов следует, что, по данным Минюста, Караулов* распространял сообщения в том числе политической направленности, получая за это денежные средства из-за рубежа.
Защита Караулова* утверждала, что он не осуществлял политическую деятельность под иностранным влиянием, а только выражал свое мнение по актуальным политическим вопросам. Мосгорсуд в конце июня отверг эти доводы, решение включить журналиста в реестр иностранных агентов осталось в силе, заключается в материалах.
Весной 2023 года в отношении Караулова* было возбуждено уголовное дело об осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации (часть 1 статьи 171 УК РФ) за сдачу в наем 11 квартир в Москве. Журналист объявлен в международный розыск.
*Признан в РФ иностранным агентом.
Сергей Марков* - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Минюст внес политолога Маркова* в реестр иноагентов
Вчера, 17:09
 
РоссияМоскваАндрей КарауловМосковский городской суд
 
 
Заголовок открываемого материала