https://ria.ru/20250823/karaulov-2037108708.html

Журналист Караулов* не смог оспорить статус иноагента

Журналист Караулов* не смог оспорить статус иноагента - РИА Новости, 23.08.2025

Журналист Караулов* не смог оспорить статус иноагента

Журналист Андрей Караулов* не смог оспорить статус иноагента из-за полученного иностранного финансирования, говорится в судебных материалах, имеющихся в... РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T05:07:00+03:00

2025-08-23T05:07:00+03:00

2025-08-23T05:07:00+03:00

россия

москва

андрей караулов

московский городской суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Журналист Андрей Караулов* не смог оспорить статус иноагента из-за полученного иностранного финансирования, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Минюст внес Караулова* в реестр иностранных агентов в июне 2023 года. Журналист в том же году подал иск к Минюсту РФ, но успеха не добился. Летом этого года Мосгорсуд рассмотрел жалобу Караулова*. Из материалов следует, что, по данным Минюста, Караулов* распространял сообщения в том числе политической направленности, получая за это денежные средства из-за рубежа. Защита Караулова* утверждала, что он не осуществлял политическую деятельность под иностранным влиянием, а только выражал свое мнение по актуальным политическим вопросам. Мосгорсуд в конце июня отверг эти доводы, решение включить журналиста в реестр иностранных агентов осталось в силе, заключается в материалах. Весной 2023 года в отношении Караулова* было возбуждено уголовное дело об осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации (часть 1 статьи 171 УК РФ) за сдачу в наем 11 квартир в Москве. Журналист объявлен в международный розыск.*Признан в РФ иностранным агентом.

https://ria.ru/20250822/reestr-2037026658.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, андрей караулов, московский городской суд