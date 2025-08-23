Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Калининграда открыли мобильную приемную из-за задержек рейсов
22:19 23.08.2025
В аэропорту Калининграда открыли мобильную приемную из-за задержек рейсов
КАЛИНИНГРАД, 23 авг - РИА Новости. Северо-Западная транспортная прокуратура открыла мобильную приемную в аэропорту Калининграда из-за задержек и отмены рейсов, сообщает пресс-служба ведомства. По данным прокуратуры, в аэропорту "Храброво" задержаны девять рейсов в Санкт-Петербург, Москву ("Шереметьево", "Внуково"), Екатеринбург и Челябинск, отменены два рейса в Москву и Санкт-Петербург. "Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных авиарейсов в Калининграде. В связи с задержками и отменами рейсов в аэропорту "Храброво" работает мобильная приемная Северо-Западной транспортной прокуратуры", - говорится в сообщении ведомства. Прокуратура отмечает, что в аэропорт выехал помощник калининградского транспортного прокурора Дмитрий Одиноков.
калининград, санкт-петербург, москва, северо-западная транспортная прокуратура, храброво (аэропорт)
Калининград, Санкт-Петербург, Москва, Северо-Западная транспортная прокуратура, Храброво (аэропорт)
Аэропорт Храброво в Калининграде. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 23 авг - РИА Новости. Северо-Западная транспортная прокуратура открыла мобильную приемную в аэропорту Калининграда из-за задержек и отмены рейсов, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным прокуратуры, в аэропорту "Храброво" задержаны девять рейсов в Санкт-Петербург, Москву ("Шереметьево", "Внуково"), Екатеринбург и Челябинск, отменены два рейса в Москву и Санкт-Петербург.
"Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных авиарейсов в Калининграде. В связи с задержками и отменами рейсов в аэропорту "Храброво" работает мобильная приемная Северо-Западной транспортной прокуратуры", - говорится в сообщении ведомства.
Прокуратура отмечает, что в аэропорт выехал помощник калининградского транспортного прокурора Дмитрий Одиноков.
