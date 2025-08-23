https://ria.ru/20250823/kaliningrad-2037221773.html
В аэропорту Калининграда открыли мобильную приемную из-за задержек рейсов
В аэропорту Калининграда открыли мобильную приемную из-за задержек рейсов
В аэропорту Калининграда открыли мобильную приемную из-за задержек рейсов
Северо-Западная транспортная прокуратура открыла мобильную приемную в аэропорту Калининграда из-за задержек и отмены рейсов, сообщает пресс-служба ведомства.
КАЛИНИНГРАД, 23 авг - РИА Новости. Северо-Западная транспортная прокуратура открыла мобильную приемную в аэропорту Калининграда из-за задержек и отмены рейсов, сообщает пресс-служба ведомства. По данным прокуратуры, в аэропорту "Храброво" задержаны девять рейсов в Санкт-Петербург, Москву ("Шереметьево", "Внуково"), Екатеринбург и Челябинск, отменены два рейса в Москву и Санкт-Петербург. "Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных авиарейсов в Калининграде. В связи с задержками и отменами рейсов в аэропорту "Храброво" работает мобильная приемная Северо-Западной транспортной прокуратуры", - говорится в сообщении ведомства. Прокуратура отмечает, что в аэропорт выехал помощник калининградского транспортного прокурора Дмитрий Одиноков.
В аэропорту Калининграда открыли мобильную приемную из-за задержек рейсов
В Храброво прокуратура открыла мобильную приемную из-за задержек и отмены рейсов