08:40 23.08.2025
Подлинная история "графа Монте-Кристо": что скрыл от читателей Дюма
Подлинная история "графа Монте-Кристо": что скрыл от читателей Дюма
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости, Вадим Минеев. Классик мировой литературы, Александр Дюма был очень плодовитым и успешным автором. Его произведениями зачитывались во всем мире. Источником вдохновения для писателя была история. Не стал исключением и один из самых главных романов Дюма "Граф Монте-Кристо", где автор приложил немалую фантазию, превратив обычную полицейскую хронику в захватывающую эпопею.Полицейская история и пиратские кладыСчитается, что идея этого романа возникла у Дюма во время путешествия по Средиземноморью. Он приметил островок Монте-Кристо, что в переводе с итальянского означает "гора Христа", и услышал местную легенду о зарытых на острове пиратских сокровищах.Кроме того, в основу сюжета легла реальная история, которую рассказал историк Жак Пеше в статье "Алмаз и мщение", основанной на записях одного священника Аллю, найденных Пеше в архиве парижской полиции.Собирая материал для нового романа, Дюма-отец отыскал в архивах полиции статью "Алмаз и мщение", а также другие материалы по данному делу.Так название острова и легенда о сокровищах, соединившись с реальным полицейским делом, подарили нам один из самых известных литературных сюжетов.Роман много раз экранизировали, ставили театральные и телевизионные спектакли, писали продолжения. Так что сейчас трудно найти среди читающей публики человека, который не знаком с именем Эдмона Дантеса.Небогатый сапожник вместо красавца капитанаРеальная история, легшая в основу романа, не такая красочная и головокружительная.Франсуа Пико был небогатым сапожником, который собирался жениться на красивой девушке Маргарите. Однако, его соперник трактирщик по имени Луппиан и трое его друзей написали донос: дескать, Пико — английский шпион, замышлявший недоброе против императора Наполеона. Молодого человека заключили в крепость на 7 лет, где он сидел вместе с прелатом. Тот завещал ему тайник с сокровищами. Вскоре Пико освободили, прелат к тому моменту давно умер, а Наполеон — свергнут. Так что драматическая история с побегом — блестящая выдумка Дюма.Да и сам Пико, в отличие от литературного графа, не стал богатым инкогнито, вхожим в светское общество, а превратился в мрачного субъекта, одержимого только местью.Кровавая местьПолучив деньги, бывший сапожник первым делом навел справки: чем теперь живут его недоброжелатели; а главное — кто написал донос. Трактирщик Луппиан теперь владел дорогим рестораном и женился на бывшей невесте Пико.Вскоре одного из доносчиков нашли убитым кинжалом, а второго отравленного.Ресторан Луппиана сгорел, дочь доносчика была обесчещена, а сына втянули в воровскую шайку. Бывшая невеста умерла от горя, через какое-то время и самого Луппиана зарезали.История получилась более кровавая, чем в романе Дюма, где в полной мере возмездие коснулось лишь самых отпетых негодяев.Совсем не счастливый конецСовсем не счастливый конец ждал и Пико, который, в отличие от Графа Монте-Кристо, не получил шанс на счастливую личную жизнь.Бывший друг, некто Аллю, сообразил, что за "рука судьбы" стояла за всеми этими смертями. Он заманил Пико в ловушку и пытался узнать, где спрятаны его "пиратские сокровища". Ничего не добившись, Аллю зарезал свою жертву. А сам бежал в Англию. Всю эту невероятную историю он рассказал лишь однажды — священнику перед смертью. Тот все записал и отослал бумаги во Францию. Историк Жак Пёше позже обнаружил этот документ в полицейских архивах и написал статью.А уже потом Александр Дюма придал сухому полицейскому отчету яркую литературную огранку.
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости, Вадим Минеев. Классик мировой литературы, Александр Дюма был очень плодовитым и успешным автором. Его произведениями зачитывались во всем мире. Источником вдохновения для писателя была история.
Не стал исключением и один из самых главных романов Дюма "Граф Монте-Кристо", где автор приложил немалую фантазию, превратив обычную полицейскую хронику в захватывающую эпопею.

Полицейская история и пиратские клады

Считается, что идея этого романа возникла у Дюма во время путешествия по Средиземноморью. Он приметил островок Монте-Кристо, что в переводе с итальянского означает "гора Христа", и услышал местную легенду о зарытых на острове пиратских сокровищах.
© Cineroma, Fono Roma, La Société des Films Sirius (1954)Кадр из фильма "Граф Монте-Кристо" (1954)
Кадр из фильма Граф Монте-Кристо (1954) - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© Cineroma, Fono Roma, La Société des Films Sirius (1954)
Кадр из фильма "Граф Монте-Кристо" (1954)
Кроме того, в основу сюжета легла реальная история, которую рассказал историк Жак Пеше в статье "Алмаз и мщение", основанной на записях одного священника Аллю, найденных Пеше в архиве парижской полиции.
Собирая материал для нового романа, Дюма-отец отыскал в архивах полиции статью "Алмаз и мщение", а также другие материалы по данному делу.
Так название острова и легенда о сокровищах, соединившись с реальным полицейским делом, подарили нам один из самых известных литературных сюжетов.
Роман много раз экранизировали, ставили театральные и телевизионные спектакли, писали продолжения. Так что сейчас трудно найти среди читающей публики человека, который не знаком с именем Эдмона Дантеса.
© РИА Новости / Павел Петров | Перейти в медиабанкФрагмент памятника французскому писателю Александру Дюма в Париже
Фрагмент памятника французскому писателю Александру Дюма в Париже - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Павел Петров
Перейти в медиабанк
Фрагмент памятника французскому писателю Александру Дюма в Париже

Небогатый сапожник вместо красавца капитана

Реальная история, легшая в основу романа, не такая красочная и головокружительная.
Франсуа Пико был небогатым сапожником, который собирался жениться на красивой девушке Маргарите. Однако, его соперник трактирщик по имени Луппиан и трое его друзей написали донос: дескать, Пико — английский шпион, замышлявший недоброе против императора Наполеона.
Молодого человека заключили в крепость на 7 лет, где он сидел вместе с прелатом. Тот завещал ему тайник с сокровищами. Вскоре Пико освободили, прелат к тому моменту давно умер, а Наполеон — свергнут. Так что драматическая история с побегом — блестящая выдумка Дюма.
© Фото : предоставлено театром "Московская оперетта"Сцена из мюзикла "Граф Монте-Кристо"
Сцена из мюзикла Граф Монте-Кристо - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© Фото : предоставлено театром "Московская оперетта"
Сцена из мюзикла "Граф Монте-Кристо"
Да и сам Пико, в отличие от литературного графа, не стал богатым инкогнито, вхожим в светское общество, а превратился в мрачного субъекта, одержимого только местью.

Кровавая месть

Получив деньги, бывший сапожник первым делом навел справки: чем теперь живут его недоброжелатели; а главное — кто написал донос. Трактирщик Луппиан теперь владел дорогим рестораном и женился на бывшей невесте Пико.
Вскоре одного из доносчиков нашли убитым кинжалом, а второго отравленного.
© Фото : предоставлено театром "Московская оперетта"Сцена из мюзикла "Граф Монте-Кристо"
Сцена из мюзикла Граф Монте-Кристо - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© Фото : предоставлено театром "Московская оперетта"
Сцена из мюзикла "Граф Монте-Кристо"
Ресторан Луппиана сгорел, дочь доносчика была обесчещена, а сына втянули в воровскую шайку. Бывшая невеста умерла от горя, через какое-то время и самого Луппиана зарезали.
История получилась более кровавая, чем в романе Дюма, где в полной мере возмездие коснулось лишь самых отпетых негодяев.

Совсем не счастливый конец

Совсем не счастливый конец ждал и Пико, который, в отличие от Графа Монте-Кристо, не получил шанс на счастливую личную жизнь.
© РИА Новости / Бесик Пипия Памятник Александру Дюма в мегрельском городе Поти
Памятник Александру Дюма в мегрельском городе Поти - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости / Бесик Пипия
Памятник Александру Дюма в мегрельском городе Поти
Бывший друг, некто Аллю, сообразил, что за "рука судьбы" стояла за всеми этими смертями. Он заманил Пико в ловушку и пытался узнать, где спрятаны его "пиратские сокровища".
Ничего не добившись, Аллю зарезал свою жертву. А сам бежал в Англию. Всю эту невероятную историю он рассказал лишь однажды — священнику перед смертью.
Тот все записал и отослал бумаги во Францию. Историк Жак Пёше позже обнаружил этот документ в полицейских архивах и написал статью.
© Фото : предоставлено театром "Московская оперетта"Сцена из мюзикла "Граф Монте-Кристо"
Сцена из мюзикла Граф Монте-Кристо - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© Фото : предоставлено театром "Московская оперетта"
Сцена из мюзикла "Граф Монте-Кристо"
А уже потом Александр Дюма придал сухому полицейскому отчету яркую литературную огранку.
 
 
 
