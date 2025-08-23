https://ria.ru/20250823/gruziya-2037192067.html
Правительство Грузии представит кандидата на пост главы Службы безопасности
Правительство Грузии представит кандидата на пост главы Службы безопасности - РИА Новости, 23.08.2025
Правительство Грузии представит кандидата на пост главы Службы безопасности
Правительство Грузии представит парламенту на утверждение кандидатуру на пост нового главы Службы государственной безопасности исполнительного секретаря... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T17:28:00+03:00
2025-08-23T17:28:00+03:00
2025-08-23T17:28:00+03:00
в мире
грузия
ираклий кобахидзе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981070763_0:0:3082:1735_1920x0_80_0_0_38bad0ad01f49171d16cb7dc4eaeb18c.jpg
ТБИЛИСИ, 23 авг - РИА Новости. Правительство Грузии представит парламенту на утверждение кандидатуру на пост нового главы Службы государственной безопасности исполнительного секретаря правящей партии "Грузинская мечта" Мамуки Мдинарадзе, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Ранее в субботу Анри Оханашвили заявил, что покидает должность главы СГБ и продолжит работу в качестве советника премьер-министра Грузии по вопросам национальной безопасности. Оханашвили был назначен главой Службы в апреле текущего года. До этого он занимал должность министра юстиции. "Правительство представит парламенту кандидатуру нового главы Службы госбезопасности, им станет господин Мамука Мдинарадзе", - заявил премьер на брифинге.
https://ria.ru/20250821/rossija-2036674662.html
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981070763_353:0:3082:2047_1920x0_80_0_0_1e229ae9b3f189a26b2ae47ad9192238.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, ираклий кобахидзе
В мире, Грузия, Ираклий Кобахидзе
Правительство Грузии представит кандидата на пост главы Службы безопасности
Правительство Грузии представит Мдинарадзе на пост главы Службы безопасности