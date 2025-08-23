Правительство Грузии представит кандидата на пост главы Службы безопасности

https://ria.ru/20250823/gruziya-2037192067.html

ТБИЛИСИ, 23 авг - РИА Новости. Правительство Грузии представит парламенту на утверждение кандидатуру на пост нового главы Службы государственной безопасности исполнительного секретаря правящей партии "Грузинская мечта" Мамуки Мдинарадзе, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Ранее в субботу Анри Оханашвили заявил, что покидает должность главы СГБ и продолжит работу в качестве советника премьер-министра Грузии по вопросам национальной безопасности. Оханашвили был назначен главой Службы в апреле текущего года. До этого он занимал должность министра юстиции. "Правительство представит парламенту кандидатуру нового главы Службы госбезопасности, им станет господин Мамука Мдинарадзе", - заявил премьер на брифинге.

