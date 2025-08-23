Рейтинг@Mail.ru
Правительство Грузии представит кандидата на пост главы Службы безопасности - РИА Новости, 23.08.2025
17:28 23.08.2025
Правительство Грузии представит кандидата на пост главы Службы безопасности
Правительство Грузии представит кандидата на пост главы Службы безопасности
в мире
грузия
ираклий кобахидзе
ТБИЛИСИ, 23 авг - РИА Новости. Правительство Грузии представит парламенту на утверждение кандидатуру на пост нового главы Службы государственной безопасности исполнительного секретаря правящей партии "Грузинская мечта" Мамуки Мдинарадзе, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Ранее в субботу Анри Оханашвили заявил, что покидает должность главы СГБ и продолжит работу в качестве советника премьер-министра Грузии по вопросам национальной безопасности. Оханашвили был назначен главой Службы в апреле текущего года. До этого он занимал должность министра юстиции. "Правительство представит парламенту кандидатуру нового главы Службы госбезопасности, им станет господин Мамука Мдинарадзе", - заявил премьер на брифинге.
грузия
в мире, грузия, ираклий кобахидзе
В мире, Грузия, Ираклий Кобахидзе
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВид на президентский дворец в Тбилиси
Вид на президентский дворец в Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 23 авг - РИА Новости. Правительство Грузии представит парламенту на утверждение кандидатуру на пост нового главы Службы государственной безопасности исполнительного секретаря правящей партии "Грузинская мечта" Мамуки Мдинарадзе, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
Ранее в субботу Анри Оханашвили заявил, что покидает должность главы СГБ и продолжит работу в качестве советника премьер-министра Грузии по вопросам национальной безопасности. Оханашвили был назначен главой Службы в апреле текущего года. До этого он занимал должность министра юстиции.
"Правительство представит парламенту кандидатуру нового главы Службы госбезопасности, им станет господин Мамука Мдинарадзе", - заявил премьер на брифинге.
В миреГрузияИраклий Кобахидзе
 
 
