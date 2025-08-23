https://ria.ru/20250823/gaza-2037117239.html
В МИД рассказали, сколько россиян остается в секторе Газа
В секторе Газа остаются 67 россиян и членов их семей, сообщили РИА Новости в МИД. РИА Новости, 23.08.2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036652559_0:216:3072:1944_1920x0_80_0_0_02e5794874e8f7c742cbba464918764d.jpg
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В секторе Газа остаются 67 россиян и членов их семей, сообщили РИА Новости в МИД."По данным представительства России при Палестинской национальной администрации, на сегодняшний день в секторе Газа остаются 67 граждан России и их ближайших родственников", — рассказали в ведомстве.Дипломаты находятся с ними на прямой связи. Они напомнили, что в конце 2023-го прошла эвакуация из сектора Газа россиян из числа палестинцев (супруги и дети)."Она была организована во исполнение соответствующих поручений президента Российской Федерации после начала Израилем широкомасштабной военной операции в палестинском анклаве в ответ на рейд боевиков движения ХАМАС на израильскую территорию 7 октября 2023 года", — напомнили в МИД.Там подчеркнули, что во время основного этапа эвакуации на самолетах МЧС вывезли почти всех соотечественников и членов их семей, желающих покинуть анклав, — около 1200 человек. Большая половина из них — женщины и дети.В ведомстве добавили, что после этого работа с каждым обратившимся за помощью шла на индивидуальной основе."Речь идет о тех наших гражданах, которые в силу тех или иных обстоятельств не могли уехать в период проведения плановых эвакуационных мероприятий", — заключили в МИД.Операция "Колесницы Гидеона — 2"В четверг премьер Израиля Биньямин Нетаньяху утвердил планы по установлению контроля над Газой и разгрому ХАМАС. Днем ранее израильские войска начали наступление на город. По данным армейского радио "Галей ЦАХАЛ", операция продлится до 2026 года. На пике маневров в ней задействуют до 130 тысяч резервистов.В начале августа Нетаньяху заявил о намерении взять под контроль всю территорию сектора Газа, чтобы "обеспечить периметр безопасности". Позднее Тель-Авив планирует передать анклав под управление гражданского правительства.Несколько стран, в частности Египет и Катар, осудили планы Израиля. На минувшей неделе они передали ХАМАС предложение о перемирии сроком на 60 дней, которое должно перейти в полное прекращение конфликта.Соглашение также предполагает освобождение половины израильских заложников, похищенных 7 октября 2023 года, в обмен на часть палестинских заключенных. ХАМАС поддержало эту инициативу, а Тель-Авив так и не дал ответ на нее. В четверг премьер заявил, что разгром ХАМАС и освобождение заложников — это две задачи, которые идут рука об руку.
россия
тель-авив
израиль
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В секторе Газа остаются 67 россиян и членов их семей, сообщили РИА Новости в МИД.
"По данным представительства России при Палестинской национальной администрации
, на сегодняшний день в секторе Газа остаются 67 граждан России и их ближайших родственников", — рассказали в ведомстве.
Дипломаты находятся с ними на прямой связи. Они напомнили, что в конце 2023-го прошла эвакуация из сектора Газа россиян из числа палестинцев (супруги и дети).
"Она была организована во исполнение соответствующих поручений президента Российской Федерации после начала Израилем
широкомасштабной военной операции в палестинском анклаве в ответ на рейд боевиков движения ХАМАС на израильскую территорию 7 октября 2023 года", — напомнили в МИД.
Там подчеркнули, что во время основного этапа эвакуации на самолетах МЧС
вывезли почти всех соотечественников и членов их семей, желающих покинуть анклав, — около 1200 человек. Большая половина из них — женщины и дети.
В ведомстве добавили, что после этого работа с каждым обратившимся за помощью шла на индивидуальной основе.
"Речь идет о тех наших гражданах, которые в силу тех или иных обстоятельств не могли уехать в период проведения плановых эвакуационных мероприятий", — заключили в МИД.
Операция "Колесницы Гидеона — 2"
В четверг премьер Израиля Биньямин Нетаньяху утвердил планы по установлению контроля над Газой и разгрому ХАМАС. Днем ранее израильские войска начали наступление на город. По данным армейского радио "Галей ЦАХАЛ", операция продлится до 2026 года. На пике маневров в ней задействуют до 130 тысяч резервистов.
В начале августа Нетаньяху заявил о намерении взять под контроль всю территорию сектора Газа, чтобы "обеспечить периметр безопасности". Позднее Тель-Авив планирует передать анклав под управление гражданского правительства.
Несколько стран, в частности Египет
и Катар, осудили планы Израиля. На минувшей неделе они передали ХАМАС предложение о перемирии сроком на 60 дней, которое должно перейти в полное прекращение конфликта.
Соглашение также предполагает освобождение половины израильских заложников, похищенных 7 октября 2023 года, в обмен на часть палестинских заключенных. ХАМАС поддержало эту инициативу, а Тель-Авив так и не дал ответ на нее. В четверг премьер заявил, что разгром ХАМАС и освобождение заложников — это две задачи, которые идут рука об руку.