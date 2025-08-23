https://ria.ru/20250823/forum-2037057161.html

Градкомплекс организует мастер-класс и спектакль на форуме "Москва 2030"

Градкомплекс организует мастер-класс и спектакль на форуме "Москва 2030" - РИА Новости, 23.08.2025

Градкомплекс организует мастер-класс и спектакль на форуме "Москва 2030"

Для гостей форума "Территория будущего. Москва 2030" будут организованы мастер-класс и спектакль в рамках творческой программы, сообщила пресс-служба столичного РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T09:08:00+03:00

2025-08-23T09:08:00+03:00

2025-08-23T09:08:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037057010_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_c37860072170ba422a6af775428ee2ca.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Для гостей форума "Территория будущего. Москва 2030" будут организованы мастер-класс и спектакль в рамках творческой программы, сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики.По субботам в парке "Музеон" проходят уроки урбанистического скетчинга от профессиональных художников. Например, 23 августа состоится занятие, где можно будет сделать акварельный рисунок панорамы парка "Зарядья".В воскресенье 24 августа, в павильоне "Искусство строить" в "Музеоне" можно будет посмотреть моноспектакль, как возводили Москву XX века и какие стройматериалы для этого применялись. Кроме того, зрители смогут стать участниками представления и обсудить роль инноваций в строительном процессе.Форум "Территория будущего. Москва 2030" начался 1 августа и продлится до 14 сентября включительно. На форуме гостям представят главные инновации и достижения во всех сферах жизни города, а также предложат поучаствовать в культурных, спортивных и образовательных мероприятиях.

https://ria.ru/20250821/moskva-2036577277.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, градостроительный комплекс москвы