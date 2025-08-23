https://ria.ru/20250823/forum-2037057161.html
Градкомплекс организует мастер-класс и спектакль на форуме "Москва 2030"
Градкомплекс организует мастер-класс и спектакль на форуме "Москва 2030" - РИА Новости, 23.08.2025
Градкомплекс организует мастер-класс и спектакль на форуме "Москва 2030"
Для гостей форума "Территория будущего. Москва 2030" будут организованы мастер-класс и спектакль в рамках творческой программы, сообщила пресс-служба столичного
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Для гостей форума "Территория будущего. Москва 2030" будут организованы мастер-класс и спектакль в рамках творческой программы, сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики.По субботам в парке "Музеон" проходят уроки урбанистического скетчинга от профессиональных художников. Например, 23 августа состоится занятие, где можно будет сделать акварельный рисунок панорамы парка "Зарядья".В воскресенье 24 августа, в павильоне "Искусство строить" в "Музеоне" можно будет посмотреть моноспектакль, как возводили Москву XX века и какие стройматериалы для этого применялись. Кроме того, зрители смогут стать участниками представления и обсудить роль инноваций в строительном процессе.Форум "Территория будущего. Москва 2030" начался 1 августа и продлится до 14 сентября включительно. На форуме гостям представят главные инновации и достижения во всех сферах жизни города, а также предложат поучаствовать в культурных, спортивных и образовательных мероприятиях.
Градкомплекс организует мастер-класс и спектакль на форуме "Москва 2030"
На форуме "Москва 2030" пройдут мастер-класс и спектакль от градкомплекса
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Для гостей форума "Территория будущего. Москва 2030" будут организованы мастер-класс и спектакль в рамках творческой программы, сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики.
По субботам в парке "Музеон" проходят уроки урбанистического скетчинга от профессиональных художников. Например, 23 августа состоится занятие, где можно будет сделать акварельный рисунок панорамы парка "Зарядья".
В воскресенье 24 августа, в павильоне "Искусство строить" в "Музеоне" можно будет посмотреть моноспектакль, как возводили Москву XX века и какие стройматериалы для этого применялись. Кроме того, зрители смогут стать участниками представления и обсудить роль инноваций в строительном процессе.
Форум "Территория будущего. Москва 2030" начался 1 августа и продлится до 14 сентября включительно. На форуме гостям представят главные инновации и достижения во всех сферах жизни города, а также предложат поучаствовать в культурных, спортивных и образовательных мероприятиях.