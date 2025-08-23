Рейтинг@Mail.ru
Градкомплекс организует мастер-класс и спектакль на форуме "Москва 2030" - РИА Новости, 23.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:08 23.08.2025
https://ria.ru/20250823/forum-2037057161.html
Градкомплекс организует мастер-класс и спектакль на форуме "Москва 2030"
Градкомплекс организует мастер-класс и спектакль на форуме "Москва 2030" - РИА Новости, 23.08.2025
Градкомплекс организует мастер-класс и спектакль на форуме "Москва 2030"
Для гостей форума "Территория будущего. Москва 2030" будут организованы мастер-класс и спектакль в рамках творческой программы, сообщила пресс-служба столичного РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T09:08:00+03:00
2025-08-23T09:08:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037057010_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_c37860072170ba422a6af775428ee2ca.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Для гостей форума "Территория будущего. Москва 2030" будут организованы мастер-класс и спектакль в рамках творческой программы, сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики.По субботам в парке "Музеон" проходят уроки урбанистического скетчинга от профессиональных художников. Например, 23 августа состоится занятие, где можно будет сделать акварельный рисунок панорамы парка "Зарядья".В воскресенье 24 августа, в павильоне "Искусство строить" в "Музеоне" можно будет посмотреть моноспектакль, как возводили Москву XX века и какие стройматериалы для этого применялись. Кроме того, зрители смогут стать участниками представления и обсудить роль инноваций в строительном процессе.Форум "Территория будущего. Москва 2030" начался 1 августа и продлится до 14 сентября включительно. На форуме гостям представят главные инновации и достижения во всех сферах жизни города, а также предложат поучаствовать в культурных, спортивных и образовательных мероприятиях.
https://ria.ru/20250821/moskva-2036577277.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037057010_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_7c057be05074823b737d297ba4288205.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, градостроительный комплекс москвы
Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Градкомплекс организует мастер-класс и спектакль на форуме "Москва 2030"

На форуме "Москва 2030" пройдут мастер-класс и спектакль от градкомплекса

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыДля гостей форума "Территория будущего. Москва 2030" будут организованы мастер-класс и спектакль в рамках творческой программы
Для гостей форума Территория будущего. Москва 2030 будут организованы мастер-класс и спектакль в рамках творческой программы - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Для гостей форума "Территория будущего. Москва 2030" будут организованы мастер-класс и спектакль в рамках творческой программы
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Для гостей форума "Территория будущего. Москва 2030" будут организованы мастер-класс и спектакль в рамках творческой программы, сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики.
По субботам в парке "Музеон" проходят уроки урбанистического скетчинга от профессиональных художников. Например, 23 августа состоится занятие, где можно будет сделать акварельный рисунок панорамы парка "Зарядья".
В воскресенье 24 августа, в павильоне "Искусство строить" в "Музеоне" можно будет посмотреть моноспектакль, как возводили Москву XX века и какие стройматериалы для этого применялись. Кроме того, зрители смогут стать участниками представления и обсудить роль инноваций в строительном процессе.
Форум "Территория будущего. Москва 2030" начался 1 августа и продлится до 14 сентября включительно. На форуме гостям представят главные инновации и достижения во всех сферах жизни города, а также предложат поучаствовать в культурных, спортивных и образовательных мероприятиях.
Серия лекций Искусство строить в мультимедийном павильоне в парке искусств Музеон - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Градостроительный комплекс представит город будущего на "Москва 2030"
21 августа, 09:08
 
МоскваГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала