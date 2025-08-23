https://ria.ru/20250823/finansirovanie-2037110462.html

Журналист Караулов* получал иностранное финансирование через счет жены

Журналист Караулов* получал иностранное финансирование через счет жены

россия

москва

кира прошутинская

андрей караулов

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Журналист Андрей Караулов* получал иностранное финансирование через банковский счет своей жены, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что, как установил Минюст, средства из зарубежных источников в 2022 и 2023 годах переводились на личный счет Варвары Прошутинской, супруги журналиста, внучки советской и российской телеведущей Киры Прошутинской. Деньги она передавала Караулову*, о чем свидетельствуют данные налоговой инспекции, указано в материалах. По данным Минюста, Караулов* распространял сообщения в том числе политической направленности, получая за это денежные средства из-за рубежа. Защита журналиста пыталась оспорить включение его в реестр иностранных агентов, но безуспешно. Весной 2023 года в отношении Караулова* было возбуждено уголовное дело об осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации (часть 1 статьи 171 УК РФ) за сдачу в наем 11 квартир в Москве. Журналист объявлен в международный розыск.* Признан в РФ иностранным агентом.

россия, москва, кира прошутинская, андрей караулов