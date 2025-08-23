Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в Москве по программе реновации расселили больше тысячи домов
14:12 23.08.2025
Ефимов: в Москве по программе реновации расселили больше тысячи домов
Ефимов: в Москве по программе реновации расселили больше тысячи домов
Новые квартиры со старта программы реновации получили москвичи из более тысячи старых домов во всех округах столицы, рассказал заммэра Москвы по... РИА Новости, 23.08.2025
Ефимов: в Москве по программе реновации расселили больше тысячи домов

Ефимов: количество расселенных по реновации домов в Москве превысило тысячу

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Новые квартиры со старта программы реновации получили москвичи из более тысячи старых домов во всех округах столицы, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он отметил, что первыми в новостройки в районе Северное Измайлово переехали в 2018 году жители двух старых московских пятиэтажек.
"Сегодня количество расселенных зданий во всех округах столицы превысило тысячу. В частности, в Восточном административном округе в новые квартиры переехали жители 177 домов, в Юго-Восточном – 170, а в Западном – 128. Всего по программе реновации предстоит расселить свыше 5 тысяч зданий", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В пресс-релизе уточняется, что наибольшее число расселенных домов находится в районе Люблино – 48. При этом в Щербинке таких домов 37, в Измайлово 35. Новые квартиры горожане получили в своих районах, за исключением Зеленограда, Троицкого и Новомосковского административных округов, где переселение идет в пределах округа.
В свою очередь глава департамента городского имущества столицы Екатерина Соловьева отметила, что москвичи получают ключи от квартир с готовым ремонтом, что ускоряет переезд. Так, на востоке столицы обладателями нового жилья стали около 28,6 тысячи горожан, на юго-востоке почти 31,7 тысячи, на западе около 20,7 тысячи.
По словам руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, все новостройки, куда переезжают москвичи по программе реновации, оборудованы безбарьерной средой: в них предусмотрены широкие проходы в подъездах, а лифты и вестибюли находятся на одном уровне.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о переселении горожан в новостройку по программе реновации в Люблине.
 
