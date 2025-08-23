https://ria.ru/20250823/efimov-2037042626.html
Ефимов: в Москве по программе реновации расселили больше тысячи домов
Ефимов: в Москве по программе реновации расселили больше тысячи домов
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Новые квартиры со старта программы реновации получили москвичи из более тысячи старых домов во всех округах столицы, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он отметил, что первыми в новостройки в районе Северное Измайлово переехали в 2018 году жители двух старых московских пятиэтажек."Сегодня количество расселенных зданий во всех округах столицы превысило тысячу. В частности, в Восточном административном округе в новые квартиры переехали жители 177 домов, в Юго-Восточном – 170, а в Западном – 128. Всего по программе реновации предстоит расселить свыше 5 тысяч зданий", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В пресс-релизе уточняется, что наибольшее число расселенных домов находится в районе Люблино – 48. При этом в Щербинке таких домов 37, в Измайлово 35. Новые квартиры горожане получили в своих районах, за исключением Зеленограда, Троицкого и Новомосковского административных округов, где переселение идет в пределах округа.В свою очередь глава департамента городского имущества столицы Екатерина Соловьева отметила, что москвичи получают ключи от квартир с готовым ремонтом, что ускоряет переезд. Так, на востоке столицы обладателями нового жилья стали около 28,6 тысячи горожан, на юго-востоке почти 31,7 тысячи, на западе около 20,7 тысячи.По словам руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, все новостройки, куда переезжают москвичи по программе реновации, оборудованы безбарьерной средой: в них предусмотрены широкие проходы в подъездах, а лифты и вестибюли находятся на одном уровне.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о переселении горожан в новостройку по программе реновации в Люблине.
Ефимов: в Москве по программе реновации расселили больше тысячи домов
