https://ria.ru/20250823/efimov-2037030682.html
Ефимов: восстановлено четыре помещения в объектах культурного наследия
Ефимов: восстановлено четыре помещения в объектах культурного наследия - РИА Новости, 23.08.2025
Ефимов: восстановлено четыре помещения в объектах культурного наследия
Московские инвесторы с начала года восстановили четыре помещения в объектах культурного наследия (ОКН), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T12:12:00+03:00
2025-08-23T12:12:00+03:00
2025-08-23T12:12:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806509_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_82140019a5808a2c244f4290cf20996f.jpg
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Московские инвесторы с начала года восстановили четыре помещения в объектах культурного наследия (ОКН), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он отметил, что инвесторы, приобретая у города недвижимость в исторических зданиях, могут открыть кафе, магазины или другие виды бизнеса в районах, где есть высокая потребительская, деловая и туристическая активность."Прежде чем использовать помещения в коммерческих целях, новые владельцы обязаны выполнить необходимые работы по сохранению объектов культурного наследия. Только с начала этого года инвесторы привели в порядок четыре помещения в ОКН, приобретенные на конкурсе, общей площадью около 600 квадратных метров. Два из них находятся в центре столицы, по одному на юго-востоке и северо-востоке города", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что одно из зданий, которое отреставрировали, находится в доме, где жил Дмитрий Фурманов. Он расположен в Хамовниках. Здание площадью почти 310 "квадратов" уже приспособили для работы нотариальной конторы.Еще одно восстановленное помещение находится в Басманном районе, здесь открыли кафе. Кроме того, на месте восстановленного помещения в жилом доме Наркомтяжпрома, построенного в 1938 году, в Алексеевском районе и в служебных постройках старого Головинского дворца XVIII века в Лефортове, пока определяются с тем, что здесь будет открыто.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806509_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_767aa058922109b844c434e00219bb26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: восстановлено четыре помещения в объектах культурного наследия
Ефимов: в 2025 году восстановили четыре помещения объектов культурного наследия
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Московские инвесторы с начала года восстановили четыре помещения в объектах культурного наследия (ОКН), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он отметил, что инвесторы, приобретая у города недвижимость в исторических зданиях, могут открыть кафе, магазины или другие виды бизнеса в районах, где есть высокая потребительская, деловая и туристическая активность.
"Прежде чем использовать помещения в коммерческих целях, новые владельцы обязаны выполнить необходимые работы по сохранению объектов культурного наследия. Только с начала этого года инвесторы привели в порядок четыре помещения в ОКН, приобретенные на конкурсе, общей площадью около 600 квадратных метров. Два из них находятся в центре столицы, по одному на юго-востоке и северо-востоке города", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что одно из зданий, которое отреставрировали, находится в доме, где жил Дмитрий Фурманов. Он расположен в Хамовниках. Здание площадью почти 310 "квадратов" уже приспособили для работы нотариальной конторы.
Еще одно восстановленное помещение находится в Басманном районе, здесь открыли кафе. Кроме того, на месте восстановленного помещения в жилом доме Наркомтяжпрома, построенного в 1938 году, в Алексеевском районе и в служебных постройках старого Головинского дворца XVIII века в Лефортове, пока определяются с тем, что здесь будет открыто.