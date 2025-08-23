https://ria.ru/20250823/efimov-2037030682.html

Ефимов: восстановлено четыре помещения в объектах культурного наследия

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Московские инвесторы с начала года восстановили четыре помещения в объектах культурного наследия (ОКН), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он отметил, что инвесторы, приобретая у города недвижимость в исторических зданиях, могут открыть кафе, магазины или другие виды бизнеса в районах, где есть высокая потребительская, деловая и туристическая активность."Прежде чем использовать помещения в коммерческих целях, новые владельцы обязаны выполнить необходимые работы по сохранению объектов культурного наследия. Только с начала этого года инвесторы привели в порядок четыре помещения в ОКН, приобретенные на конкурсе, общей площадью около 600 квадратных метров. Два из них находятся в центре столицы, по одному на юго-востоке и северо-востоке города", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что одно из зданий, которое отреставрировали, находится в доме, где жил Дмитрий Фурманов. Он расположен в Хамовниках. Здание площадью почти 310 "квадратов" уже приспособили для работы нотариальной конторы.Еще одно восстановленное помещение находится в Басманном районе, здесь открыли кафе. Кроме того, на месте восстановленного помещения в жилом доме Наркомтяжпрома, построенного в 1938 году, в Алексеевском районе и в служебных постройках старого Головинского дворца XVIII века в Лефортове, пока определяются с тем, что здесь будет открыто.

