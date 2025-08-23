https://ria.ru/20250823/dtp-2037107394.html

В Хабаровском крае три человека погибли в результате ДТП

Три человека погибли в результате лобового столкновения легкового и грузового автомобилей на федеральной трассе А-370 "Уссури" в Хабаровском крае, информирует... РИА Новости, 23.08.2025

происшествия

ХАБАРОВСК, 23 авг - РИА Новости. Три человека погибли в результате лобового столкновения легкового и грузового автомобилей на федеральной трассе А-370 "Уссури" в Хабаровском крае, информирует прокуратура Хабаровского края. "По предварительной информации, сегодня утром в районе 56 километра федеральной автодороги А-370 "Уссури" водитель "Toyota Noah", двигаясь из Хабаровска во Владивосток, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем "Mitsubishi Canter", - говорится в сообщении надзорного ведомства. В результате аварии погибли три пассажира "Toyota Noah", в том числе девочка 2009 года рождения. Еще два пассажира этого транспортного средства доставлены в медицинское учреждение. На место происшествия выехал и.о. прокурора района имени Лазо Кирилл Цехместренко. "Прокуратура контролирует ход доследственной проверки, проводимой правоохранительными органами, а также даст оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения", - отметили в прокуратуре. Обстоятельства аварии устанавливаются. Прокуратура района имени Лазо взяла на контроль расследование причин ДТП.

