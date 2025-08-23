Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровском крае три человека погибли в результате ДТП
03:51 23.08.2025
https://ria.ru/20250823/dtp-2037107394.html
В Хабаровском крае три человека погибли в результате ДТП
В Хабаровском крае три человека погибли в результате ДТП - РИА Новости, 23.08.2025
В Хабаровском крае три человека погибли в результате ДТП
ХАБАРОВСК, 23 авг - РИА Новости. Три человека погибли в результате лобового столкновения легкового и грузового автомобилей на федеральной трассе А-370 "Уссури" в Хабаровском крае, информирует прокуратура Хабаровского края. "По предварительной информации, сегодня утром в районе 56 километра федеральной автодороги А-370 "Уссури" водитель "Toyota Noah", двигаясь из Хабаровска во Владивосток, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем "Mitsubishi Canter", - говорится в сообщении надзорного ведомства. В результате аварии погибли три пассажира "Toyota Noah", в том числе девочка 2009 года рождения. Еще два пассажира этого транспортного средства доставлены в медицинское учреждение. На место происшествия выехал и.о. прокурора района имени Лазо Кирилл Цехместренко. "Прокуратура контролирует ход доследственной проверки, проводимой правоохранительными органами, а также даст оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения", - отметили в прокуратуре. Обстоятельства аварии устанавливаются. Прокуратура района имени Лазо взяла на контроль расследование причин ДТП.
В Хабаровском крае три человека погибли в результате ДТП

Автомобили скорой помощи. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 23 авг - РИА Новости. Три человека погибли в результате лобового столкновения легкового и грузового автомобилей на федеральной трассе А-370 "Уссури" в Хабаровском крае, информирует прокуратура Хабаровского края.
"По предварительной информации, сегодня утром в районе 56 километра федеральной автодороги А-370 "Уссури" водитель "Toyota Noah", двигаясь из Хабаровска во Владивосток, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем "Mitsubishi Canter", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
В результате аварии погибли три пассажира "Toyota Noah", в том числе девочка 2009 года рождения. Еще два пассажира этого транспортного средства доставлены в медицинское учреждение.
На место происшествия выехал и.о. прокурора района имени Лазо Кирилл Цехместренко. "Прокуратура контролирует ход доследственной проверки, проводимой правоохранительными органами, а также даст оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения", - отметили в прокуратуре.
Обстоятельства аварии устанавливаются. Прокуратура района имени Лазо взяла на контроль расследование причин ДТП.
Последствия ДТП в Кромском районе Орловской области - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
В Орловской области возбудили дело после смертельного ДТП
